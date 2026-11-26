25 listopada 2026 r. prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Terebovli postawili zarzuty 53-letniemu mieszkańcowi powiatu czortkowskiego w obwodzie tarnopolskim oraz jego 22-letniej wspólniczce. Zarzuca się im organizację nielegalnego przewiezienia osoby przez granicę państwową Ukrainy z pobudek zarobkowych (cz. 3 art. 332 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Zgodnie z ustaleniami śledztwa podejrzani postanowili wykorzystać trudną sytuację i zły stan materialny siostry swojej wspólniczki, która od dzieciństwa jest niepełnosprawna. Ponieważ przepisy zezwalają mężczyznom na wyjazd za granicę w celu towarzyszenia żonie z niepełnosprawnością, oskarżeni postanowili zarobić na zawarciu takiego małżeństwa.

W październiku 2026 roku współsprawcy za pośrednictwem znajomych znaleźli mieszkańca gminy Pidwołożyska, w wieku poborowym, u którego kończył się okres odroczenia od mobilizacji. Zaproponowano mu zawarcie małżeństwa z kobietą niepełnosprawną w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Początkowo oskarżeni wycenili swoje usługi na 6000 dolarów amerykańskich, a następnie podnieśli kwotę do 8000 dolarów. Otrzymali od klienta 2000 hrywien na wyrobienie paszportu zagranicznego dla przyszłej żony i nadzorowali składanie dokumentów.

W listopadzie 2026 roku wspólnicy przywieźli kobietę z niepełnosprawnością do oddziału Urzędu Stanu Cywilnego w Pidwołočysku, gdzie zawarła ona związek małżeński z „narzeczonym”. Po otrzymaniu aktu małżeństwa, który dawał mężczyźnie prawo do swobodnego wyjazdu poza granice Ukrainy, podejrzani otrzymali od niego zaliczkę w wysokości 7500 dolarów amerykańskich (ponad 338 tysięcy hrywien według kursu NBU). Kolejne 500 dolarów mieli otrzymać bezpośrednio przed przekroczeniem granicy.

Zaraz po przekazaniu pieniędzy uczestnicy oszustwa zostali zatrzymani przez organy ścigania.

Rozstrzygana jest kwestia zastosowania środków zapobiegawczych.