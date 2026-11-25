Po jednym z masowych ataków rakietowych na Ukrainę rosyjskie wojska użyły nad obwodem tarnopolskim rakiet z głowicami kasetowymi. W jednej z gmin tego obwodu funkcjonariusze organów ścigania wykryli niewybuchy, które pozostały po ataku.

Specjaliści z wydziału służb pirotechnicznych Głównego Zarządu Policji w obwodzie tarnopolskim zabezpieczyli niebezpieczne elementy i unieszkodliwili je w specjalnie wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

Pełniący obowiązki szefa wydziału służb pirotechnicznych policji obwodowej Witalij Jaroszenko wyjaśnił, że głowica bojowa jednej takiej rakiety może zawierać do 60 podbojów o masie ponad czterech kilogramów każdy. Mogą one rozrzucić się na obszarze około sześciu hektarów.

Większość takich pocisków wybucha przy uderzeniu o ziemię lub inne przeszkody. Jednak te, które nie wybuchły, pozostają niebezpieczne nawet po zakończeniu ataku.

Policja apeluje do obywateli, aby nie zbliżali się do miejsc upadku rakiet i dronów. Wśród szczątków mogą znajdować się elementy wybuchowe. Tego typu tereny są sprawdzane przez specjalistów z policji i Państwowej Służby Ratowniczej, którzy neutralizują znalezione amunicje.

Jeśli zauważysz podejrzany przedmiot, zatrzymaj się. Nie zbliżaj się do niego i nie dotykaj znaleziska. Nie próbuj go podnosić, przesuwać ani rozbierać. Ostrzeż osoby w pobliżu i ostrożnie oddal się tą samą drogą, którą przyszedłeś. Z bezpiecznego miejsca zadzwoń na policję pod numer 102, do Państwowej Służby Ratowniczej pod numer 101 lub na jednolity numer alarmowy 112. Poinformuj, gdzie dokładnie zauważyłeś przedmiot.

Gdy tylko usłyszycie sygnał alarmu powietrznego, udajcie się do schronu i pozostańcie tam do odwołania. Podczas działania obrony przeciwlotniczej i mobilnych grup ogniowych niebezpieczne jest przebywanie na ulicy, wychodzenie na balkon lub zbliżanie się do okien. Kule i odłamki zestrzelonych celów powietrznych mogą spowodować obrażenia u ludzi. Informację tę przekazała policja obwodu tarnopolskiego. 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w gminie Kremeniec w obwodzie tarnopolskim. Rankiem 18 października rosyjski dron zaatakował obiekt energetyczny we wsi Staryj Wyshniwec w powiecie kremienieckim w obwodzie tarnopolskim. W wyniku uderzenia część odbiorców została pozbawiona prądu.

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