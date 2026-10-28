W obwodzie tarnopolskim oszuści wyłudzili od matki zaginionego żołnierza prawie ₴350 tysięcy

Mieszkanka rejonu tarnopolskiego przelała oszustom prawie 350 tysięcy hrywien, mając nadzieję, że dowie się, co stało się z jej zaginionym synem, żołnierzem. Sprawcy wykorzystali jej rozpacz i zaproponowali, by zwróciła się do tak zwanej jasnowidzki, która rzekomo mogła powiedzieć, gdzie przebywa mężczyzna i co się z nim stało.

Policja ustala tożsamość osób zamieszanych w to oszustwo i ostrzega obywateli przed podobnymi przekrętami. Sprawcy manipulują uczuciami krewnych osób zaginionych, dając im fałszywą nadzieję na uzyskanie choćby jakiejkolwiek wiadomości o bliskich.

Do funkcjonariuszy komisariatu nr 2 w Ternopolu zwróciła się mieszkanka jednej z miejscowości gminy Wielkoberezowicka. Kobieta opowiedziała, że próbowała dowiedzieć się, co stało się z jej synem, który odbywał służbę wojskową i jest uznawany za zaginionego, jednak zamiast tego padła ofiarą oszustów.

W mediach społecznościowych poszkodowana publikowała zdjęcia syna oraz informacje o jego zaginięciu. Pewnego dnia napisała do niej nieznana kobieta. Nieznajoma wyrażała współczucie, okazywała zrozumienie i opowiadała, że sama jest matką zaginionego żołnierza.

Taka rozmowa wzruszyła poszkodowaną i zaczęła ona często korespondować z nową znajomą. W końcu ta poradziła jej, by zwróciła się do jasnowidza, który rzekomo mógłby powiedzieć, gdzie przebywa zaginiony syn i co się z nim stało.

Kobieta uchwyciła się tej propozycji jak ostatniej deski ratunku i zaczęła kontaktować się z kolejną nieznajomą, która twierdziła, że posiada niezwykłe zdolności.

Usługi rzekomej jasnowidzki okazały się nie tylko płatne, ale i niezwykle drogie. W ciągu kilku dni poszkodowana przelała pocztą i przelewami bankowymi prawie 350 tysięcy hrywien.

W końcu kobieta zdała sobie sprawę, że jest wykorzystywana, i zwróciła się na policję.

W tej sprawie wszczęto postępowanie karne na podstawie części 3 artykułu 190 Kodeksu karnego Ukrainy – oszustwo. Funkcjonariusze organów ścigania ustalają osoby zamieszane w to oszustwo.

Policja apeluje do obywateli o zachowanie ostrożności i nieufność wobec nieznajomych, którzy za pieniądze obiecują ustalić los osób zaginionych. Należy zachować szczególną czujność, gdy nieznane osoby próbują wykorzystać ból i rozpacz krewnych żołnierzy.

Informację tę przekazała policja obwodu tarnopolskiego.

W obwodzie dniepropetrowskim skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie, która wyłudzała pieniądze od obywateli za pośrednictwem stron phishingowych podszywających się pod państwową platformę „єДопомога”. Według prokuratury przestępcy wyłudzali dane bankowe i przywłaszczyli sobie środki w wysokości prawie 1 mln hrywien.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie w link podany w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i danych kart bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy, według wersji śledztwa, oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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