W obwodzie tarnopolskim wznowiono poszukiwania szczątków zmarłych mieszkańców dawnej wsi Puzhnyky

W obwodzie tarnopolskim rozpoczęto nowy etap badań poszukiwawczych na terenie dawnej wsi Puzhnyky, której mieszkańcy zginęli podczas zbrojnego ataku w lutym 1945 roku. Prace potrwają od 4 do 10 listopada 2026 roku.

Badania poszukiwawcze prowadzone są na terenie dawnej wsi Puzhnyky, która obecnie znajduje się w granicach wsi Sadowe, należącej do gminy Koropiecka w powiecie czortkowskim w obwodzie tarnopolskim. Celem prac jest odnalezienie szczątków mieszkańców, którzy tragicznie zginęli w lutym 1945 roku.

Badania przeprowadzi spółka „Specjalistyczna Instytucja »Volhynian Antiquities«” przy udziale polskich ekspertów. W pracach wezmą udział pracownicy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przedstawiciele fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Instytutu Pamięci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace poszukiwawcze stanowią część realizacji porozumień osiągniętych w wyniku działań ukraińsko-polskiej grupy roboczej ds. godnego pochówku.

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej angażuje również specjalistów z komunalnego przedsiębiorstwa „Pamięć” z Iwano-Frankiwa. Będą oni zapewniać profesjonalny nadzór i doradzać uczestnikom podczas prowadzenia badań.

W kwietniu i maju 2025 roku na terenie dawnej wsi przeprowadzono już badania ekshumacyjne. Odkryto wówczas szczątki 42 osób.

We wrześniu 2025 roku szczątki te zostały uroczyście ponownie pochowane na terenie starego cmentarza dawnej wsi Puzhnyky. W ceremonii wzięły udział delegacje Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie pozostałe prace poszukiwawcze przeprowadzone w 2026 roku nie pozwoliły na zlokalizowanie miejsc pochówku.

Puzhnyki – dawna wieś w obwodzie tarnopolskim, gdzie w okresie międzywojennym w zwartej społeczności mieszkali przedstawiciele grupy etnicznej Polaków.

W lutym 1945 roku miejscowość ta stała się celem zbrojnego ataku. Według danych archiwalnych część mieszkańców zginęła, a sama wieś została spalona.

W czerwcu 1945 roku mieszkańców Pużników przesiedlono do Polski, w szczególności do miejscowości Nemiślowice i Ratowice.

W 1949 roku władze radzieckie zlikwidowały wieś. Jej terytorium pozostawało odtąd niezamieszkane i stopniowo porastały je lasy.

Informację tę podał Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej.

Przypomnijmy, że 27 czerwca minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski Marta Czenckowska poinformowała o zakończeniu drugiego etapu poszukiwań masowych pochówków Polaków zamordowanych przez UPA w rejonie dawnej wsi Puzhnyki w obwodzie tarnopolskim. Jak powiedziała, podczas prac nie udało się odnaleźć drugiego grobu.

Wcześniej w Puzhnikach w obwodzie tarnopolskim rozpoczęto nowy etap poszukiwań potencjalnych miejsc pochówku Polaków zamordowanych w lutym 1945 roku. W pracach biorą udział przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja”, eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz ukraińscy badacze.

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