Ukraińscy i polscy specjaliści zakończyli kolejny etap badań poszukiwawczych na terenie dawnej wsi Puzhnyky w obwodzie tarnopolskim. Tym razem nie znaleziono miejsc masowych pochówków ofiar II wojny światowej. Jednocześnie badacze odkryli fundamenty kaplicy cmentarnej oraz pozostałości innych budowli.

Podczas kolejnego etapu badań szczątków mieszkańców dawnej wsi Puzhnyky specjaliści nie odkryli masowego pochówku. Zamiast tego udało im się znaleźć kilka obiektów archeologicznych.

„Wstępnie uważamy, że udało nam się natrafić na fundamenty kaplicy, w której odprawiano nabożeństwa pogrzebowe przed pochówkiem, oraz budynku gospodarczego. Odkryto również kamienne murki, które być może stanowią część drogi” – poinformowano w instytucji „Volyn Antiquities”.

Kolejnym etapem badań może być wykorzystanie technologii LiDAR (Light Detection and Ranging) – nowoczesnej metody skanowania laserowego, która pozwala na szczegółowe zbadanie rzeźby terenu.

Skany LiDAR mają pomóc specjalistom w ustaleniu potencjalnego miejsca masowego pochówku. Obecnie trwa procedura uzyskiwania niezbędnego zezwolenia na przeprowadzenie takich prac.

W ekspedycji poszukiwawczej ze strony ukraińskiej uczestniczyli eksperci wyspecjalizowanej instytucji „Volyn Antiquities”. Stronę polską reprezentowali specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz przedstawiciele fundacji „Wolność i Demokracja”.

4 listopada Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował o rozpoczęciu poszukiwań szczątków mieszkańców dawnej wsi Pużniki w obwodzie tarnopolskim.

Puzhnyki – dawna wieś, w której w okresie między dwiema wojnami światowymi w zwartej społeczności mieszkali przedstawiciele polskiej grupy etnicznej.

W lutym 1945 roku miejscowość ta stała się celem zbrojnego ataku. Według danych archiwalnych część mieszkańców wsi zginęła, a sama miejscowość została spalona.

Prace poszukiwawcze mają pomóc w ustaleniu miejsc pochówku ofiar oraz wyjaśnieniu okoliczności tej tragedii.

Informację tę podała wyspecjalizowana instytucja „Volyn Antiquities”.

Wcześniej w Puzhnikach w obwodzie tarnopolskim rozpoczęto nowy etap poszukiwań potencjalnych miejsc pochówku Polaków zamordowanych w lutym 1945 roku. W pracach biorą udział przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja”, eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz ukraińscy badacze.

W obwodzie tarnopolskim rozpoczęto nowy etap badań poszukiwawczych na terenie dawnej wsi Puzhnyki, której mieszkańcy zginęli podczas zbrojnego ataku w lutym 1945 roku. Prace potrwają od 4 do 10 listopada 2026 roku.

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