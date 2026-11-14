Na trasie Kijów – Charków przewrócił się i zapalił cysterna przewożąca gaz; ruch został zablokowany

Wypadek miał miejsce na 115. kilometrze drogi M-03 w pobliżu wsi Bogdanówka w rejonie Boryspola. Ciężarówka przewoziła kondensat gazowy; po przewróceniu się pojazdu wybuchł pożar, co utrudnia ruch w obu kierunkach.

Wypadek drogowy miał miejsce na 115. kilometrze drogi M-03 w pobliżu wsi Bogdanówka w rejonie Boryspola.

Według wstępnych informacji kierowca ciężarówki marki DAF stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierkę drogową. Następnie pojazd przewrócił się i zapalił.

Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze patrolu drogowego i ratownicy. Trwa gaszenie pożaru.

Informacje o ewentualnych ofiarach śmiertelnych i rannych są obecnie weryfikowane. Nie ma oficjalnego potwierdzenia ofiar. Doniesienia naocznych świadków o śmierci kierowcy nie zostały jeszcze potwierdzone przez odpowiednie służby.

Szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko poinformował o zamknięciu ruchu w obu kierunkach. Policja patrolowa rejonu Boryspola również ostrzegła kierowców o utrudnieniach w przejeździe na tym odcinku drogi.

Zachęca się kierowców do uwzględnienia tej sytuacji podczas planowania podróży i, w miarę możliwości, wybierania tras alternatywnych.

Źródła: Policja patrolowa w Boryspolu, Timur Tkaczenko

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