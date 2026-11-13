Na Wołyniu mężczyzna został skazany na karę pozbawienia wolności za handel narkotykami na szczególnie dużą skalę

W Łucku 22-letni mieszkaniec miasta został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia za nielegalne nabycie i przechowywanie środków odurzających w szczególnie dużych ilościach w celu ich sprzedaży.

Oskarżenie w tej sprawie poparli prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Łucku. Sąd uznał mężczyznę za winnego na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy.

W trakcie śledztwa udowodniono, że w maju 2026 roku mężczyzna nabył prawie 100 gramów środka odurzającego „kratom” za pośrednictwem kanału na Telegramie.

Wkrótce po tym, jak odebrał przesyłkę z towarem w paczkomacie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Podczas postępowania sądowego oskarżony nie przyznał się do winy. Jednak, jak poinformowano w prokuraturze, zebrane dowody potwierdziły jego udział w przestępstwie.

W wyniku rozpatrzenia sprawy sąd skazał mężczyznę na karę 9 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Śledztwo przedprocesowe oraz działania operacyjne prowadzili funkcjonariusze Luteckiego Okręgowego Komendy Policji Głównego Zarządu Policji w obwodzie wołyńskim.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Wołyniu.

Wcześniej prokuratura obwodowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o organizowanie nielegalnego obrotu substancjami odurzającymi i psychotropowymi. W momencie popełnienia pierwszego przestępstwa jeden z oskarżonych miał 17 lat, a jego wspólnik – 27 lat.

Wcześniej sąd w Kijowie uznał 34-letnią mieszkankę miasta za winną nielegalnego przechowywania substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach w celu ich sprzedaży. Kobieta przechowywała PVP, amfetaminę oraz 4-MMS (4-metylo-metkatynon).

Ponadto 26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody w sprawie przyznania się do winy zawartej z prokuratorem.



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