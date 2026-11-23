Na Wołyniu do skarbu państwa zostanie zwróconych prawie 90 ha gruntów w pasie przygranicznym o łącznej wartości około 176 mln hrywien. Sąd Gospodarczy obwodu wołyńskiego uwzględnił wszystkie cztery pozwy Specjalistycznej Prokuratury ds. Obrony Regionu Zachodniego dotyczące zwrotu tych działek do własności państwowej.

Chodzi o działki w powiecie kowelskim, które są przeznaczone do ochrony granicy państwowej, ale zostały bezprawnie przekazane do własności gminnej.

Prokuratorzy ustalili, że w latach 2019–2020 Państwowy Geokadastr przekazał te grunty gminom, po czym odpowiednie uchwały przyjęły rady gminne.

Jednocześnie tereny te mają status gruntów obronnych. Przepisy przewidują, że pas o szerokości 2 km wzdłuż granicy państwowej z Rosją i Białorusią jest przeznaczony do budowy infrastruktury granicznej oraz do wykorzystania przez jednostki Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Przekazywanie takich gruntów do własności gminnej jest zabronione.

Aby usunąć naruszenia i chronić interesy państwa, prokuratorzy złożyli do sądu cztery pozwy. Wszystkie zostały uwzględnione. Informuje o tym Biuro Prokuratora Generalnego. Ponad 102 mln hrywien zostanie zwrócone państwu po ponownym rozpatrzeniu spraw dotyczących remontu dróg w obwodzie zaporoskim. W obwodzie tarnopolskim na drodze sądowej zwrócone zostaną państwu grunty wraz ze stawem o wartości prawie ₴4 mln.

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