Na Wołyniu celnicy wykryli ponad 5 ton nowej odzieży wśród partii odzieży z drugiej ręki

Na posterunku celnym „Jagodin” celnicy z Wołyńu wykryli prawie 14 tysięcy sztuk nowej odzieży o łącznej wadze ponad 5 ton, którą próbowano wwieźć na Ukrainę pod pozorem rzeczy używanych.

Przedsiębiorstwo z Kijowa zadeklarowało ładunek jako odzież z drugiej ręki o wysokim stopniu zużycia. Jednak zdjęcia z systemu skanującego wzbudziły podejrzenia celników, po czym przeprowadzili oni pełną kontrolę.

W rezultacie wykryto 5129 kg odzieży bez śladów użytkowania. Towar został tymczasowo zajęty i przekazany do magazynu celnego. Jego wartość zostanie ustalona na podstawie wyników ekspertyzy towaroznawczej.

Wobec przedsiębiorstwa sporządzono protokół o naruszeniu przepisów celnych. Na mocy orzeczenia sądu może mu grozić grzywna w wysokości od 50% do 100% wartości towaru, a także ewentualna konfiskata.

Źródło: Państwowa Służba Celna Ukrainy

W sobotę, 24 października, na przejściu granicznym „Krakowiec” lwowscy celnicy wspólnie z żołnierzami 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wykryli niezgłoszony sprzęt firmy Apple o łącznej wartości 1,4 mln hrywien.

Kijowscy celnicy nie pozwolili na wywóz z Ukrainy dóbr kultury z XIX wieku. Wśród skonfiskowanych przedmiotów znalazły się bączki chanukowe, ikona staroobrzędowa oraz krzyż ołtarzowy.

Kijowski urząd celny wycofał z międzynarodowych przesyłek pocztowych kozackie pierścienie z XVII wieku oraz przenośny gramofon „SP-1”. Próbowano nielegalnie wysłać te cenne przedmioty za granicę — do Polski i Izraela.

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