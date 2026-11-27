Na posterunku celnym „Ustyług” celnicy z Wołyńu wykryli w samochodzie mieszkańca Ternopola 267 kg niezgłoszonych owoców morza o szacunkowej wartości prawie 1,2 mln hrywien. Mężczyzna wracał do Ukrainy z Polski.

Wśród rzeczy osobistych kierowcy celnicy znaleźli 132 kg czerwonej ikry, 93 kg konserw oraz 42 kg krabowych odnóży.

W urzędzie celnym przypomniano, że obywatele mogą wwozić produkty spożywcze na własny użytek o wartości do 200 euro na osobę. Obowiązują przy tym ograniczenia ilościowe: nie więcej niż jedno opakowanie producenta lub 2 kg każdego rodzaju produktu. W przypadku gotowych do spożycia produktów niepodzielnych bez opakowania dozwolone jest wwożenie nie więcej niż jednego rodzaju.

W związku z naruszeniem przepisów sporządzono protokół wobec kierowcy na podstawie części 3 art. 471 Kodeksu Celnego Ukrainy. Za niezgłoszenie towarów, których dotyczą ograniczenia wwozowe, przewidziana jest grzywna z możliwością konfiskaty towaru lub bez niej — zgodnie z orzeczeniem sądu.

Poinformował o tym Urząd Celny w Wołyniu.

Organizator schematu szarego importu w urzędzie celnym w Czerniowcach stanie przed sądem.

Były zastępca naczelnika jednego z posterunków celnych w Czerniowcach stanie przed sądem za zorganizowanie procederu nielegalnego przywozu do Ukrainy telefonów komórkowych i innego sprzętu z pominięciem kontroli celnej.

Przypomnijmy, że inspektor z Urzędu Celnego we Lwowie został przyłapany na przyjmowaniu „łapówek” za bezcłowy przywóz wyrobów jubilerskich. Za swoje usługi otrzymał łapówkę w wysokości 15 000 dolarów amerykańskich.

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