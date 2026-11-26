W parku przemysłowym „Kowel Porto” na Wołyniu rozpoczęto budowę drugiego etapu torów kolejowych. Mają one połączyć obiekty produkcyjne parku z infrastrukturą „Ukrzaliznyci”.

Prace realizuje firma „Kompresorna Technika” — inicjator powstania parku przemysłowego. Wartość inwestycji w budowę drugiego etapu wynosi 232,5 mln hrywien. Zakończenie prac planowane jest na rok 2027.

Jak podał, w ramach drugiego etapu projektu przewiduje się budowę 18 torów kolejowych o łącznej długości 7,5 kilometra. Pozwoli to parkowi przemysłowemu na przyjmowanie pociągów składających się z ponad 20 wagonów.

Projekt przewiduje budowę sieci torów szerokotorowych i wąskotorowych (standard europejski 1435 mm oraz ukraiński 1520 mm) w celu organizacji dostarczania wagonów na stanowiska załadunkowe oraz do terminalu celnego. Umożliwi to przyspieszenie obsługi ładunków przemysłowych zarówno w kierunku eksportowym, jak i tych niezbędnych do funkcjonowania zakładów produkcyjnych na Ukrainie.

Kysylevskyj poinformował, że budowa pierwszej etapu projektu zakończyła się we wrześniu 2026 roku, a w październiku i listopadzie sporządzono paszport techniczny obiektu, protokół odbioru oraz certyfikat gotowości do eksploatacji. Obecnie trwa proces sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej w spółce akcyjnej „Ukrzaliznytsia”.

Ponadto, w celu zwiększenia przepustowości kompleksu torów kolejowych do składu pociągu liczącego 50 wagonów, prowadzone są prace przedprojektowe dotyczące trzeciego etapu budowy.

W celu budowy pierwszej etapu torów kolejowych park przemysłowy „Kowel Porto” skorzystał z państwowego programu wspierającego rozwój infrastruktury parków przemysłowych. W 2024 r. z budżetu państwa przeznaczono 69,8 mln UAH na zasadach współfinansowania w proporcji 50:50. Warunkiem finansowania państwowego było oddanie do użytku w ciągu trzech lat na terenie parku przemysłowego co najmniej 5 tys. m² powierzchni przemysłowej, a także pozyskanie co najmniej dwóch uczestników-producentów.

Poinformował o tym zastępca przewodniczącego Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Rozwoju Gospodarczego Dmytro Kysylewski.

W Ukrainie rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o państwowe wsparcie dla parków przemysłowych w 2026 roku.

Przypomnijmy, że park przemysłowy „Bukowina 1” jako pierwszy został w 2026 roku oficjalnie wpisany do rejestru.

Ponadto w Charkowie powstanie pierwszy na Ukrainie podziemny park przemysłowy.

Czytaj nas na