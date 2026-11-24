Sprzęt do łączności satelitarnej przewożono przez przejście graniczne „Jagodin”. Niezgłoszoną partię wykryli celnicy z Wołyń podczas kontroli ładunku humanitarnego.

Pracownicy posterunku celnego „Jagodin” wykryli partię niezgłoszonych terminali łączności satelitarnej Starlink. Ich orientacyjna wartość wynosi 800 tys. hrywien. Sprzęt przewożono w ładunku pomocy humanitarnej z Norwegii. Informację tę podał w poniedziałek, 23 listopada, Urząd Celny w Wołyniu.

Według informacji celników jedna z ukraińskich fundacji charytatywnych formalizowała transport pomocy humanitarnej od nadawcy z Norwegii. Przewożono ją w naczepie przez międzynarodowy punkt kontroli drogowej „Jagodin”.

Podczas kontroli wśród przedmiotów pomocy humanitarnej wykryto 50 terminali Starlink modelu Standard Mini Kit, których nie wymieniono w zgłoszeniu celnym uznającym ładunek za pomoc humanitarną. Wszystkie zestawy zostały tymczasowo zabezpieczone na magazynie urzędu celnego.

Wobec kierowcy sporządzono protokół o naruszeniu przepisów celnych na podstawie art. 472 Kodeksu Celnego Ukrainy (niedeklarowanie towarów handlowych). Grozi mu grzywna w wysokości od 50% do 100% wartości niezgłoszonego ładunku z możliwością konfiskaty – informuje Urząd Celny w Wołyniu.

Organizator procederu szarego importu zostanie postawiony przed sądem w urzędzie celnym w Czerniowcach.

Były zastępca naczelnika jednego z posterunków celnych w Czerniowcach stanie przed sądem za zorganizowanie procederu nielegalnego wwozu do Ukrainy telefonów komórkowych i innego sprzętu z pominięciem kontroli celnej.

Przypomnijmy, że inspektor z Urzędu Celnego we Lwowie został przyłapany na przyjmowaniu łapówek za bezcłowy przywóz wyrobów jubilerskich. Za swoje usługi otrzymał łapówkę w wysokości 15 000 dolarów amerykańskich.

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