W Zakarpaciu mężczyzna zamówił sfałszowane prawo jazdy, a następnie próbował wymienić je na prawdziwe w centrum obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak podczas tej procedury fałszerstwo zostało wykryte, a zamiast nowego dokumentu mężczyzna został postawiony przed sądem.

Sąd skazał go na karę jednego roku pozbawienia wolności z okresem próby.

Co wydarzyło się w Zakarpaciu

Zgodnie z materiałami sprawy mężczyzna zlecił wykonanie fałszywego prawa jazdy kategorii B z własnymi danymi osobowymi. Następnie udał się do terytorialnego centrum obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we wsi Kam’jańskie w Zakarpaciu, aby wymienić dokument na nowy.

Jednak podczas kontroli urzędnik zauważył, że prawo jazdy nie odpowiada ustalonemu wzorowi, a dodatkowa weryfikacja w rejestrze potwierdziła, że mężczyzna w ogóle nigdy nie otrzymał takiego prawa jazdy.

W ten sposób próba wymiany fałszywego dokumentu na prawdziwy zakończyła się ujawnieniem fałszerstwa.

Informuje o tym Gazeta Sądowo-Prawna.

Przypomnijmy, że mężczyzna kupił fałszywe prawo jazdy i złożył skargę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, twierdząc, że nie ma go w systemie „Dii”.

Sąd we Lwowie ukarał żołnierza za korzystanie z fałszywego prawa jazdy.

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