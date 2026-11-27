W Zakarpaciu dyrektorkę przedsiębiorstwa skazano na dziewięć lat pozbawienia wolności za sprzeniewierzenie ponad 5,1 mln hrywien podczas rzekomej sprzedaży paliwa i materiałów budowlanych. Prokuratura okręgowa w Mukaczewach udowodniła, że kobieta otrzymywała pieniądze od partnerów biznesowych za towary, których nie zamierzała dostarczyć.

Oskarżoną jest 44-letnia mieszkanka regionu, założycielka i dyrektorka spółki specjalizującej się w hurtowym handlu paliwami. Jak ustalono w sądzie, zawierała ona umowy z innymi przedsiębiorstwami dotyczące dostaw oleju opałowego, oleju napędowego i materiałów budowlanych. Partnerzy przekazywali środki, licząc na otrzymanie zamówionego towaru, jednak ten do nich nie docierał. Zamiast tego pieniądze trafiały na konta osób powiązanych z oskarżoną.

Ustalono, że aby uniknąć odpowiedzialności, założycielka znalazła kobietę, która zgodziła się zostać dyrektorką przedsiębiorstwa. Sama pozostała na stanowisku księgowej i faktycznie nadal kierowała procesami, przekonując nową dyrektorkę do podpisywania niezbędnych dokumentów. Ta ostatnia zrezygnowała z pracy po kilku miesiącach.

Ponad 2 mln hrywien przelała matce i znajomej, maskując przelewy jako opłatę za usługi lub „bezzwrotną” pomoc. Ponadto potwierdzono, że oskarżona wpisała do faktury podatkowej fałszywe informacje dotyczące rzekomej dostawy paliwa.

Jako dowody posłużyły umowy, wyciągi bankowe, pokwitowania płatności, dokumenty podatkowe oraz korespondencja. W sądzie wysłuchano również poszkodowanych, świadków i biegłych. Wszystkie te materiały pomogły odtworzyć przepływ środków i potwierdzić, że opłacone towary w rzeczywistości nie zostały dostarczone.

Sąd Miejsko-Rejonowy w Mukaczewach 20 listopada 2026 roku uznał ją za winną przywłaszczenia cudzego mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego, legalizacji środków uzyskanych w sposób przestępczy, oraz nieuprawnionej zmianie informacji w systemie automatycznym (cz. 4, 5 art. 191, cz. 1, 2 art. 209, cz. 1 art. 362 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Za całokształt popełnionych przestępstw skazano ją na 9 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji publicznych na okres 3 lat oraz konfiskatą mienia.

Ponadto sąd uwzględnił roszczenia poszkodowanych przedsiębiorstw na łączną kwotę 3,1 mln hrywien.

Obecnie oczekuje się, że wyrok nabierze mocy prawnej.