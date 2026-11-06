W Zakarpaciu skazano Świadka Jehowy za odmowę poddania się mobilizacji

Sąd Rejonowy w Rakhowie w obwodzie zakarpackim skazał osobę podlegającą obowiązkowi wojskowemu, która odmówiła przyjęcia wezwania i zgłoszenia się do jednostki wojskowej, na trzy lata pozbawienia wolności.

Oskarżony, który był zarejestrowany od kwietnia 2022 roku i został uznany za zdolnego do służby, uzasadnił swoją odmowę przynależnością do organizacji religijnej Świadków Jehowy, których przekonania zabraniają noszenia broni, noszenia munduru wojskowego oraz wykonywania rozkazów dowództwa, i zwrócił się o zastąpienie służby wojskowej alternatywną służbą cywilną.

Podejmując decyzję, sąd oparł się na stanowisku prawnym Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2025 r., zgodnie z którym przekonania religijne nie zwalniają z obowiązku zgłoszenia się do służby w czasie mobilizacji, choć należy je uwzględniać podczas pełnienia służby poprzez ograniczenie wykonywania zadań z użyciem broni. Wyrok może zostać zaskarżony w trybie apelacyjnym w ciągu 30 dni.

Źródło: Sąd Rejonowy w Rakhivie w obwodzie zakarpackim.

Wcześniej bezrobotny mieszkaniec Wołyńu otrzymał sześć miesięcy więzienia za odmowę stawienia się do służby wojskowej w czasie mobilizacji.

Sąd zastosował wobec trzech radnych Rady Miasta Kijowa środek zabezpieczający w postaci nocnego aresztu domowego. Są oni oskarżeni o uchylanie się od służby wojskowej.

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