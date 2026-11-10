W Zakarpaciu otwarto romantyczną trasę turystyczną prowadzącą do Zamku Miłości

W obwodzie zakarpackim powstała nowa trasa turystyczna prowadząca do miejsca znanego jako „Zamek Miłości”. Według legendy właśnie tutaj Ilona Zrini potajemnie spotykała się ze swoim przyszłym drugim mężem, Imre Tekeli.

W miejscowości Čynadijovo w obwodzie zakarpackim uruchomiono nową „romantyczną” trasę turystyczną poświęconą jednemu ze słynnych lokalnych zamków.

Jak podano w komunikacie Urzędu ds. Turystyki i Uzdrowisk Obwodowej Administracji Zakarpackiej na Facebooku, wycieczka skupia się na zamku Szent Miklós i jest poświęcona legendarnej przywódczyni węgierskiego ruchu wyzwoleńczego w latach 1685–1703, Ilonie Zrini, która przez wiele lat mieszkała w Zakarpaciu.

„Uczyliśmy się patrzeć na rodziny krainę oczami podróżnika, dostrzegać wyjątkowość w tym, co zwyczajne, odkrywać nowe znaczenia w znanych miejscach. A co najważniejsze – zrozumieliśmy, że nawet jedna historia, jeśli opowie się ją z sercem, jest w stanie rozbudzić chęć przyjazdu, zobaczenia i poczucia tego wszystkiego na własne oczy” – poinformowano w Radzie Gminy Czynadiieve.

W Obwodowej Administracji Państwowej przypominają, że zamek Szent Miklós, zbudowany w XV wieku, nazywany jest „Zamkiem Miłości”. To właśnie tutaj potajemnie spotykała się wdowa po księciu Transylwanii Ferencu I Rakoczym — Ilona Zrini — z młodszym od niej o 14 lat hrabią Imre Tekeli. Później para wzięła ślub i przeżyła razem ponad 20 lat, aż do śmierci Ilony.

Ilona Zrini przeszła do historii dzięki sile ducha, odwadze i niezłomności. Wraz z dwutysięcznym garnizonem przez trzy lata broniła zamku w Mukaczewach.

W przyszłości gmina Činadievka zamierza rozwijać tę trasę turystyczną.

Źródło: Wydział Turystyki i Uzdrowisk Zarządu Obwodowego Zakarpacia

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