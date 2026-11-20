W ośmiu obwodach na zachodzie Ukrainy wprowadzono rygorystyczne harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. W niektórych miejscach do końca dnia 20 listopada odbiorcy będą mieli prąd jedynie przez 3–4 godziny. Ograniczenia wynikają z rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej będą obowiązywały w obwodach lwowskim, wołyńskim, rówieńskim, iwano-frankowskim, tarnopolskim, zakarpackim, czerniowieckim i chmielnickim.

W „Ukrenergo” poinformowano, że pracownicy sektora energetycznego już pracują przy uszkodzonych obiektach tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

„Pracownicy energetyczni już pracują przy uszkodzonych obiektach wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne. Jednak w przypadku części obiektów przywrócenie zasilania nie jest na razie możliwe ze względu na zagrożenie nowymi atakami” — zaznaczono w firmie.

Zgodnie z harmonogramami opublikowanymi przez regionalnych dostawców energii elektrycznej w niektórych regionach prąd będzie dostarczany do końca dnia tylko przez kilka godzin.

W szczególności w Ternopilu odbiorcy z poszczególnych grup odcięć będą mieli dostęp do energii elektrycznej tylko przez trzy godziny po południu.

W obwodzie chmielnickim planuje się włączać prąd dwa razy dziennie — za każdym razem na dwie godziny.

W regionalnym przedsiębiorstwie energetycznym wyjaśniono, że prace naprawcze utrudniają powtarzające się rosyjskie ataki na obiekty energetyczne, które zostały już naprawione po poprzednich ostrzałach.

„Prace utrudnia również fakt, że wróg ponownie atakuje obiekty energetyczne, które zostały już odnowione po poprzednich ostrzałach. Oznacza to, że część skomplikowanych napraw trzeba rozpoczynać od nowa” – dodali przedstawiciele sektora energetycznego.

Takich zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach energii elektrycznej zachodnie obwody Ukrainy nie doświadczyły od zeszłej jesieni.

Informują o tym „Ukrenergo” i regionalne przedsiębiorstwa energetyczne.

W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyczni sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

W piątek, 20 listopada, w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwano-frankowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Przyczyną była trudna sytuacja w systemie energetycznym po rosyjskim ataku na infrastrukturę energetyczną.

W wyniku rosyjskiego ostrzału we Lwowie 20 listopada uszkodzono dwa samochody oraz okna akademika, a we wsi Lysynychi ucierpiał prywatny dom. Ponadto na jednej z ulic miasta znaleziono fragment rakiety – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

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