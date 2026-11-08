W elektrowni jądrowej w Zaporożu doszło do 16. awarii zasilania od początku roku; elektrownię przełączono na zasilanie z generatorów

W nocy z 7 na 8 listopada elektrownia jądrowa w Zaporożu utraciła zewnętrzne zasilanie. Obecnie jej własne zapotrzebowanie na energię zaspokajają rezerwowe generatory dieslowskie. To już 16. przypadek całkowitej utraty zewnętrznego zasilania przez EJZ od początku 2026 roku.

8 listopada o godz. 02:36 elektrownia utraciła zasilanie z ostatniej działającej linii przesyłowej o napięciu 330 kV „Ferosplawna-1”, która zapewniała jej połączenie z ukraińskim systemem energetycznym.

Próba automatycznego ponownego włączenia linii zakończyła się niepowodzeniem. Z tego powodu obecnie całe zapotrzebowanie energetyczne Elektrowni Jądrowej w Zaporożu jest zaspokajane wyłącznie przez rezerwowe generatory dieslowskie.

W „Energoatomie” podkreślono, że całkowite odcięcie zasilania elektrowni stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego.

Praca elektrowni w trybie całkowitego odłączenia od sieci stwarza bezpośrednie ryzyko awarii systemów podtrzymania życia i chłodzenia paliwa jądrowego.

Jeśli generatory dieslowskie ulegną awarii lub wyczerpią się ich zasoby, może to doprowadzić do utraty niezbędnego chłodzenia i wystąpienia awarii radiacyjnej.

W „Energoatomie” podkreślono, że systematyczna utrata zewnętrznego zasilania elektrycznego jest konsekwencją rosyjskiej okupacji Elektrowni Jądrowej w Zaporożu.

„Systematyczna utrata zewnętrznego zasilania jest konsekwencją okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu. Przywrócenie bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego elektrowni jest możliwe wyłącznie pod warunkiem jej pełnego powrotu pod kontrolę Ukrainy i legalnego operatora – NAEK „Energoatom” – podkreślono w firmie.

Informację tę przekazał dział prasowy NAEK „Energoatom”.

Wcześniej ekspert stwierdził, że Rosja może próbować unieruchomić infrastrukturę energetyczną Ukrainy, aby pozbawić ludność nie tylko energii elektrycznej, ale także innych niezbędnych do życia usług komunalnych. Specjalista ujawnił również możliwy plan odłączenia Ukrainy od elektrowni jądrowych.

W wyniku kolejnego masowego ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną ponad 600 tysięcy odbiorców w obwodzie dniepropetrowskim pozostało bez prądu. Szpitale i obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie rezerwowe z generatorów.

Czytaj nas na