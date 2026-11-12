Mieszkaniec gminy Zviahel został poinformowany o podejrzeniu kradzieży sejfu zawierającego pieniądze i biżuterię o łącznej wartości ponad 6,4 mln hrywien. Do przestępstwa doszło jeszcze w 2021 roku w domu mieszkańca gminy Horodnytska, jednak ustalenie prawdopodobnego sprawcy udało się dzięki ekspertyzom dowodów rzeczowych.

Pod kierownictwem prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Zviaheli 33-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut na podstawie części 5 art. 185 Kodeksu karnego Ukrainy – kradzież połączona z włamaniem do mieszkania i popełniona na szczególnie dużą skalę.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w 2021 roku podejrzany bezprawnie wtargnął do prywatnego domu w gminie Horodnytsia i wykradł metalowy sejf. W środku znajdowały się środki pieniężne oraz wyroby jubilerskie właściciela o wartości ponad 6,4 mln hrywien.

Podczas ucieczki mężczyzna zostawił przy oknie, przez które dostał się do domu, plastikową torbę, w której wcześniej znajdowały się pieniądze z sejfu.

Właśnie ta torba stała się jednym z kluczowych dowodów rzeczowych w postępowaniu karnym.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili liczne badania eksperckie, w tym badania molekularno-genetyczne.

Na uchwycie pozostawionej torby wykryto ślady biologiczne, na podstawie których udało się ustalić cechy genetyczne osoby. Wyniki badań w połączeniu z innymi zebranymi dowodami pozwoliły ustalić tożsamość prawdopodobnego sprawcy oraz jego udział w kradzieży.

Obecnie do sądu skierowano wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego.

Zgodnie z zarzucanym artykułem Kodeksu karnego Ukrainy mężczyźnie grozi od 7 do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy z Zviahelskiego Rejonowego Oddziału Policji Głównego Zarządu Policji w obwodzie żytomierskim.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Żytomierzu.

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