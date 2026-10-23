W obwodzie żytomierskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu trudnej sytuacji w ukraińskiej sieci energetycznej. Lokalne władze wezwały mieszkańców do zgromadzenia zapasów wody pitnej i technicznej na co najmniej trzy dni.

Punkty oporu w obwodzie rozpoczęły działalność 23 października o godz. 11:00. Będą one działać do godz. 22:00.

„Zgodnie z komunikatem spółki akcyjnej „Żytomiroblenergo”, w związku z trudną sytuacją w zjednoczonym systemie energetycznym Ukrainy, spowodowaną skutkami wrogich ataków na infrastrukturę energetyczną, w obwodzie żytomierskim obowiązują awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Harmonogramy przerw w dostawach prądu nie obowiązują. Sytuacja w całym kraju jest krytyczna. Ci, którzy mają dostęp do energii elektrycznej, powinni już teraz oszczędzać ją. Nie mniej ważne jest zgromadzenie trzydniowego zapasu wody. To absolutna konieczność” – czytamy w komunikacie.

Rada miejska doprecyzowała, że w mieście działają sieci wodociągowe i kanalizacyjne, a część obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych jest wyposażona w generatory. Sygnalizacja świetlna na skomplikowanych skrzyżowaniach będzie mogła działać autonomicznie z zasilaniem akumulatorowym przez dziewięć godzin. Jednocześnie trolejbusy i tramwaje nie kursują w mieście.

Rada miejska zaznaczyła również, że szpitale, przychodnie i obiekty infrastruktury krytycznej są wyposażone w generatory, a placówki medyczne w razie potrzeby automatycznie przełączą się na zasilanie rezerwowe.

W szczególności przedszkola nadal funkcjonują w warunkach awaryjnych przerw w dostawie prądu. W placówkach, w których brakuje prądu, dzieciom wydaje się gotowe przekąski, a tam, gdzie jest prąd, przygotowuje się ciepłe obiady. W radzie miejskiej dodano, że przedszkola dysponują zapasami wody i na razie nie planuje się zmian w harmonogramie ich pracy.

Jednocześnie wezwano przedsiębiorców do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, sprawdzenia alternatywnych źródeł zasilania oraz ograniczenia włączania reklam zewnętrznych, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Podano, że punkty pomocy rozpoczęły działalność dzisiaj, 23 października o godz. 11:00 i będą działać do godz. 22:00.

Informację tę podano z powołaniem się na Radę Miasta Żytomierza.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach prądu po ataku Rosji.

Wcześniej w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia „Ukrenergo”.

Na Wołyniu, w wyniku ataku Rosji, ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

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