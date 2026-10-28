W obwodzie żytomierskim prowadzone jest śledztwo w sprawie śmierci niemowlęcia na oddziale położniczym szpitala
W obwodzie żytomierskim prokuratorzy wszczęli postępowanie karne po pojawieniu się w mediach społecznościowych informacji o śmierci noworodka w szpitalu w Korostenie. W wpisach mowa jest o możliwym zaniedbaniu lekarskim, a także pojawiają się przypuszczenia, że podczas porodu niemowlęciu rzekomo złamano kark.
Publikację dotyczącą prawdopodobnych uchybień w pracy personelu medycznego wykryto podczas monitorowania mediów społecznościowych. Twierdzi się w niej, że 30-letnia żona ukraińskiego żołnierza mogła ucierpieć w wyniku niewłaściwego udzielenia pomocy medycznej w jednej z placówek medycznych w Korosteniu. Okoliczności śmierci dziecka oraz prawdziwość twierdzeń zawartych w poście mają zostać wyjaśnione w trakcie dochodzenia.
„W związku z tym faktem prokuratura okręgowa w Korosteniu wpisała informacje do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych i wszczęła postępowanie karne. Wstępna kwalifikacja prawna – niewłaściwe wykonywanie obowiązków zawodowych przez pracownika służby zdrowia, co spowodowało poważne konsekwencje (cz. 2 art. 140 Kodeksu Karnego Ukrainy)”, – zaznaczono w komunikacie.
W ramach postępowania przygotowawczego należy zweryfikować wszystkie okoliczności przedstawione w publikacji oraz dokonać odpowiedniej oceny prawnej.
Przebieg postępowania przygotowawczego jest monitorowany przez kierownictwo prokuratury obwodowej.
Źródło: biuro prasowe prokuratury obwodowej w Żytomierzu.
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