W obwodzie żytomierskim prokuratorzy wszczęli postępowanie karne po pojawieniu się w mediach społecznościowych informacji o śmierci noworodka w szpitalu w Korostenie. W wpisach mowa jest o możliwym zaniedbaniu lekarskim, a także pojawiają się przypuszczenia, że podczas porodu niemowlęciu rzekomo złamano kark.

Publikację dotyczącą prawdopodobnych uchybień w pracy personelu medycznego wykryto podczas monitorowania mediów społecznościowych. Twierdzi się w niej, że 30-letnia żona ukraińskiego żołnierza mogła ucierpieć w wyniku niewłaściwego udzielenia pomocy medycznej w jednej z placówek medycznych w Korosteniu. Okoliczności śmierci dziecka oraz prawdziwość twierdzeń zawartych w poście mają zostać wyjaśnione w trakcie dochodzenia.