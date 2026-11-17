Detektywi z Głównego Wydziału Śledczego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy wykryli w obwodzie żytomierskim zakrojoną na szeroką skalę nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych, w ramach której codziennie wytwarzano do 300 tysięcy paczek papierosów. Poinformował o tym dyrektor Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Oleksandr Cywiński.

Śledztwo wykazało, że grupa osób zorganizowała w magazynie zakład o pełnym cyklu produkcyjnym z dwiema zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi, z których każda miała wydajność około 2 tysięcy papierosów na minutę.

Produkcja działała praktycznie przez całą dobę dzięki zasilaniu z generatorów przemysłowych, a personel mieszkał bezpośrednio na terenie zakładu. Według wstępnych szacunków moce produkcyjne fabryki pozwalały na wytwarzanie do 9 milionów paczek miesięcznie pod pozorem znanych międzynarodowych marek bez znaczków akcyzowych, co przynosiło organizatorom ponad 1 miliard hrywien nielegalnego dochodu co miesiąc.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli dwie linie produkcyjne, 123 tysiące paczek gotowych podrobionych papierosów, 39 skrzynek sfermentowanego tytoniu, materiały opakowaniowe, filtry, materiały poligraficzne z logo marek oraz dokumentację. Szacunkowa wartość skonfiskowanego sprzętu, surowców i produktów przekracza 120 milionów hrywien. Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe mające na celu ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.

Źródło: Dyrektor BEB Oleksandr Cywiński.

W obwodzie tarnopolskim wykryto nielegalne warsztaty, w których tytoń był przetwarzany na skalę przemysłową i dostarczany hurtowym nabywcom w różnych regionach Ukrainy. W ramach śledztwa funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 59 przeszukań w sześciu obwodach i zabezpieczyli ponad 12 ton tytoniu. Pod kierownictwem prokuratorów z Prokuratury Obwodowej w Ternopilu czterem osobom postawiono zarzuty nielegalnego obrotu towarami podlegającymi podatkowi akcyzowemu.

Wcześniej w obwodzie czerniowickim służby bezpieczeństwa ujawniły przygotowania do nielegalnego przewożenia podrobionych wyrobów tytoniowych przez granicę państwową.

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