W obwodzie żytomierskim skazano 60-letniego mężczyznę, z którym 14-letnia uczennica urodziła dziecko

Sąd Miejsko-Rejonowy w Zviahelsku w obwodzie żytomierskim uznał 60-latka, który mieszkał z 14-letnią uczennicą, za winnego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i nietykalności nieletniej.

„Popełnione przestępstwo narusza wolność seksualną i nienaruszalność osoby nieletniej i charakteryzuje się wyjątkową niemoralnością oraz cynizmem czynów sprawcy. Zwolnienie osoby z odbywania orzeczonej kary z okresem próby nie przyczyni się do realizacji celu kary — resocjalizacji oskarżonego i zapobiegania popełnianiu nowych przestępstw” — stwierdzono w wyroku sądu.

W trakcie postępowania sądowego ustalono, że latem 2025 roku mężczyzna wielokrotnie odbywał stosunki seksualne ze swoją 14-letnią znajomą za jej dobrowolną zgodą, w wyniku czego zaszła w ciążę i w marcu 2026 roku urodziła córkę. Pomimo tego, że oskarżony w pełni przyznał się do winy, przekazał 5 000 hrywien na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, a poszkodowana wraz z prokuratorem wnioskowały o karę w zawieszeniu, sąd odrzucił te wnioski ze względu na cyniczny charakter przestępstwa oraz znaczną różnicę wieku i skazał go na dwa lata ograniczenia wolności.

Źródło: tsn.ua.

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