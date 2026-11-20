Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zakończyły dochodzenie przedprocesowe w sprawie wymuszania i przyjmowania przez żołnierzy nielegalnych korzyści od przedstawicieli przedsiębiorstwa. Pieniądze były wymuszane w zamian za bezproblemowe przyjęcie przez jednostkę wojskową środków walki radioelektronicznej (REB).

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w październiku 2025 roku organizacja społeczna zawarła umowę z prywatną spółką na zakup urządzeń REB. Łączna wartość sprzętu przekraczała 22,4 mln hrywien.

Oficer jednej z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy, zaangażowany w proces odbioru sprzętu, początkowo zażądał od przedstawicieli producenta 10% kwoty umowy — 2,24 mln hrywien. Za te pieniądze obiecał zapewnić bezproblemowy odbiór środków REB.

Po odmowie oficer wciągnął do tego procederu innych żołnierzy. Zaczęli oni stwarzać przeszkody podczas odbioru sprzętu, a kwotę nielegalnej korzyści zwiększyli do 20% wartości umowy — 4,48 mln hrywien.

W ramach realizacji tego procederu jeden z żołnierzy, pełniący rolę pomocnika, otrzymał pierwszą część nielegalnej korzyści – 20 tys. dolarów amerykańskich.

Następnie uczestnicy oszustwa zaczęli domagać się drugiej części kwoty w wysokości 80 tys. dolarów amerykańskich.

Informację tę podała służba prasowa NABU.

Wcześniej w ramach operacji specjalnej „Uczciwy pobór” pracownicy Państwowego Biura Śledczego wykryli zorganizowaną grupę, której członkowie za pieniądze nielegalnie zmieniali informacje o osobach podlegających obowiązkowi wojskowemu w rejestrze „Oberih”. W ramach śledztwa udokumentowano 20 takich przypadków.

Byłemu zastępcy szefa Browarskiego Rejonowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego postawiono zarzuty w związku z postrzeleniem żołnierza na terenie placówki oraz późniejszym podmianą dowodów rzeczowych.

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