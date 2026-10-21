Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zwróciło się do Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie przeszukania w samochodzie marki Hyundai Staria, z którego korzysta prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj. Samochód jest własnością NBU.

Wniosek dotyczy postępowania karnego wszczętego 30 kwietnia 2025 r. w sprawie przestępstwa określonego w art. 368 ust. 4 Kodeksu karnego Ukrainy — uzyskanie bezprawnej korzyści w szczególnie dużej wysokości przez funkcjonariusza zajmującego szczególnie odpowiedzialne stanowisko.

Jak wynika z treści dokumentu sądowego, wniosek o przeszukanie z dnia 6 października 2026 r. złożył starszy detektyw NABU Roman Krupka. Został on zatwierdzony przez przedstawiciela Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Siergieja Sawickiego. Detektyw zwrócił się o zezwolenie na przeszukanie pojazdu w celu wykrycia i zabezpieczenia przedmiotów oraz dokumentów, które mogą mieć znaczenie dowodowe dla śledztwa.

Wśród materiałów, które NABU planowało odnaleźć, znalazły się dokumenty związane z działalnością spółki „Karpatnaftochim”. Chodzi o dokumenty rejestracyjne, administracyjne, finansowo-gospodarcze, bankowe, informacyjne i analityczne, a także dokumenty procesowe z postępowań karnych dotyczących urzędników i pracowników przedsiębiorstwa lub osób z nim powiązanych.

Detektywi zwrócili szczególną uwagę na ewentualne dokumentalne potwierdzenia wspólnej działalności Andriya Pyshnego z Andriyem Ivanchukiem, Volodymyrem Veselym i innymi osobami, które – według wersji śledztwa – mogą być zamieszane w przestępstwo. W szczególności chodziło o ewentualne wspólne projekty biznesowe, społeczne lub charytatywne, a także wspólne nabywanie, posiadanie lub korzystanie z mienia, rachunków bankowych i skrytek bankowych, w tym tych zarejestrowanych na osoby zaufane lub figurantów.

Oprócz dokumentów NABU zwróciło się o zezwolenie na zabezpieczenie telefonów komórkowych i kart SIM, z których korzysta Pyszny, sprzętu komputerowego, tabletów, pamięci flash, dysków, kamer wideo, rejestratorów wideo oraz innych urządzeń elektronicznych. Detektywi planowali również przeszukać miejsce w poszukiwaniu szkiców, notatników, dzienników, notatek oraz innych materiałów rękopiśmiennych lub drukowanych, które mogłyby zawierać informacje dotyczące okoliczności sprawy.

W swoim wniosku NABU nalegało na rozpatrzenie sprawy na zamkniętej rozprawie sądowej bez późniejszego upubliczniania treści postanowienia w Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych. Uzasadniano to koniecznością zachowania tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz zapobieżenia ujawnieniu informacji, które mogłyby zaszkodzić czynnościom śledczym.

Sędzia śledczy Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Jewgienij Kruk zgodził się na rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu niejawnym. W dokumencie sądowym zaznaczono, że ujawnienie informacji dotyczących postępowania przygotowawczego mogłoby negatywnie wpłynąć na jego wyniki. Detektyw Roman Krupka poparł złożony wniosek i zwrócił się do sądu o jego uwzględnienie.

Jednocześnie sędzia uwzględnił wniosek jedynie częściowo. W dokumencie podkreślono, że wejście do mieszkania lub innego lokalu należącego do osoby, w szczególności do pojazdu, musi odbywać się z zachowaniem wymogów Konstytucji Ukrainy oraz Kodeksu postępowania karnego. Dowodami w postępowaniu karnym mogą być dane faktyczne uzyskane w trybie określonym przez prawo, a ich źródłami procesowymi są w szczególności zeznania, dowody rzeczowe, dokumenty oraz opinie biegłych.

Ważne jest, że sam wniosek NABU oraz jego częściowe uwzględnienie przez sąd nie oznaczają udowodnienia winy Andriya Pyshnego ani innych wymienionych osób. Ostateczne wnioski dotyczące ewentualnego udziału osób wymienionych w sprawie w przestępstwie można wyciągnąć dopiero na podstawie wyników śledztwa i postępowania sądowego.

Źródło: kanał Telegram BACKROOM.

21 października Narodowy Bank Ukrainy zdementował pogłoski, jakoby Andrij Pyszny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa organu regulacyjnego.

Daria Sofin z Ukrainy zrezygnowała ze stanowiska na dwie doby przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informuje o tym serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji podanych przez serwis, Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół przedsiębiorstwa „Karpatnaftochim” oraz „Sens Banku”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Veselego do banku.

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