Detektywi z NABU przeprowadzają przeszukania w banku „Wostok” (VST Bank), powiązanym z jego właścicielem, Wadimem Morokhovskim. Według źródeł działania śledcze mogą być związane z dochodzeniem w sprawie nielegalnego wzbogacenia się rodziny przewodniczącego Rady Obwodowej w Odessie, Grigorija Didenka.

Informację tę podał kanał Telegram „Żydowskie Mansy”.

Według źródeł kanału funkcjonariusze organów ścigania przybyli do banku w celu przeprowadzenia przeszukań. Szczegóły działań śledczych, a także ewentualna rola instytucji finansowej i jej właściciela w śledztwie nie zostały na razie ujawnione.

W momencie publikacji nie było oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony NABU. Brakuje również danych dotyczących statusu procesowego Wadima Morokhovskiego w tej sprawie.

Wcześniej NABU opublikowało nagranie z przeszukania w domu generała SBU Siergieja Duki.

NABU poinformowało również o nowym podejrzeniu w sprawie łapówek w Radzie Miejskiej w Połtawie.

Ponadto NABU zajęło się sprawą dotyczącą próby przejęcia złoża soli w Zakarpaciu.

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