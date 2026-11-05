NABU i SAP wezwały obywateli do zgłaszania ewentualnych niezgodnych z prawem działań funkcjonariuszy organów ścigania

NABU i SAP zwróciły się do obywateli z prośbą o zgłaszanie faktów lub okoliczności, które mogą wskazywać na bezprawne działania funkcjonariuszy organów ścigania, w szczególności o charakterze przemocy. Proszą również o zgłaszanie się naocznych świadków takich zdarzeń.

W urzędach podkreślono, że otrzymane informacje mogą mieć istotne znaczenie dla przeprowadzenia pełnego i bezstronnego śledztwa w ramach postępowania karnego.

Chodzi o sprawę dotyczącą nielegalnej działalności obecnych wysokich rangą urzędników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Biura Prokuratora Generalnego i Policji Narodowej, a także przedstawicieli środowisk przestępczych.

Obywatele, którzy dysponują odpowiednimi informacjami lub byli świadkami ewentualnych naruszeń prawa, są proszeni o przekazanie tych informacji do NABU i SAP.

Poinformowała o tym Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Wcześniej w Policji Narodowej zawieszono w obowiązkach służbowych funkcjonariuszy, którzy figurują w postępowaniach prowadzonych przez NABU. Decyzja ta została podjęta na czas trwania dochodzenia służbowego.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), generała Siergieja Dukę.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksandr Pokład zwolnił ze stanowisk dwóch wysokich rangą urzędników tej służby, którzy zostali objęci dochodzeniem NABU w ramach operacji „Kartagina”.

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