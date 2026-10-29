NABU i SAP zakończyły śledztwo w sprawie sprzeniewierzenia zboża należącego do SA „Państwowa Korporacja Żywnościowo-Zbożowa Ukrainy” (DPZKU).

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w 2021 roku kierownictwo korporacji zawarło z zagraniczną firmą cztery umowy handlu zagranicznego dotyczące dostaw kukurydzy paszowej.

Jednocześnie, pomimo warunków umów, które przewidywały pełną zapłatę za towar przed przejściem prawa własności, oryginały konosamentów na ładunek znalazły się w rękach nabywcy. Umożliwiło to rozładowanie statków i dysponowanie zbożem, za które nie zapłacono.

Aby ukryć ten fakt i stworzyć fałszywe wrażenie kontroli nad mieniem, w Państwowej Agencji Zbożowej pozostawiono kopie konosamentów z sfałszowanymi podpisami i pieczęciami.

W wyniku tych działań korporacja państwowa straciła prawie 106 tys. ton zboża o wartości 776 mln hrywien.

Środki uzyskane ze sprzedaży skradzionego zboża organizatorzy oszustwa zalegalizowali poprzez ciągłe przenoszenie ich między bankami w celu wymieszania z legalnymi dochodami, a także poprzez zakup surowców i majątku dla przedsiębiorstw pozostających pod ich kontrolą.

Informuje o tym NABU.

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