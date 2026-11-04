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NABU zatrzymało generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Dukę w ramach śledztwa dotyczącego łapówek od centrów obsługi telefonicznej

UA NEWS 04 listopada 2026 16:42
NABU zatrzymało generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Dukę w ramach śledztwa dotyczącego łapówek od centrów obsługi telefonicznej

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę. 

Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center. 

Źródło: Ukrainska Prawda.

Wcześniej, podczas czynności śledczych prowadzonych przez WAKS, generał Duka (według innych danych – jego ochrona) groził detektywom bronią palną i nie pozwolił im przeprowadzić przeszukania, a tego samego dnia przeszukania miały miejsce również w mieszkaniu szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Antona Kravczuka.

 

 

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