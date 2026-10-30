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Wiadomości Ukraina

Nadya Dorofeeva trafiła do szpitala: jej mąż opublikował zdjęcie piosenkarki

UA NEWS 30 października 2026 14:22
Nadya Dorofeeva trafiła do szpitala: jej mąż opublikował zdjęcie piosenkarki

Ukraińska piosenkarka Nadia Dorofiejewa trafiła do szpitala. 

 Na zdjęciu piosenkarka właśnie miała zamiar coś zjeść. Nie patrzyła w obiektyw, ale uśmiechała się. 

Katsurin nie podał przyczyny pobytu Dorofiejewej w szpitalu.

W innym poście mężczyzna pokazał, jak odwiedził swoją babcię, która również przebywa w szpitalu, ale w innej placówce medycznej.

Надя Дорофєєва

Nadiya Dorofeeva po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o operacji z powodu guza w piersi.

Nadiya Dorofeeva opowiedziała o możliwej operacji po krwotoku.

Nadiya Dorofeeva znów zaczęła mówić po krwotoku w strunach głosowych.

 

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