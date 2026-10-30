Nadya Dorofeeva trafiła do szpitala: jej mąż opublikował zdjęcie piosenkarki
Ukraińska piosenkarka Nadia Dorofiejewa trafiła do szpitala.
Na zdjęciu piosenkarka właśnie miała zamiar coś zjeść. Nie patrzyła w obiektyw, ale uśmiechała się.
Katsurin nie podał przyczyny pobytu Dorofiejewej w szpitalu.
W innym poście mężczyzna pokazał, jak odwiedził swoją babcię, która również przebywa w szpitalu, ale w innej placówce medycznej.
Nadiya Dorofeeva po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o operacji z powodu guza w piersi.
Nadiya Dorofeeva opowiedziała o możliwej operacji po krwotoku.
Nadiya Dorofeeva znów zaczęła mówić po krwotoku w strunach głosowych.