Najbogatszy emeryt z Rady Najwyższej zadeklarował ponad 630 tysięcy hrywien emerytury w ciągu dwóch dni

Poseł z frakcji „Platforma na rzecz życia i pokoju” Wasyl Nimczenko ujawnił w oświadczeniu majątkowym znaczne wypłaty emerytalne. W ciągu dwóch dni, 14 i 15 października, Główny Zarząd Funduszu Emerytalnego Ukrainy w Kijowie przelał 76-letniemu politykowi łącznie 630 tys. hrywien.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, 14 października na konto Wasyla Nimczenki wpłynęło 296,4 tys. hrywien, a 15 października – kolejne 333,6 tys. hrywien.

Oprócz tych wypłat poseł co miesiąc deklarował 192,1 tys. hrywien emerytury. Łącznie w 2025 roku, zgodnie z oświadczeniem, otrzymał 2,3 mln hrywien świadczeń emerytalnych.

Wasyl Nimchenko jest posłem do parlamentu Ukrainy oraz emerytowanym sędzią Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy. Jego uprawnienia sędziego Trybunału Konstytucyjnego wygasły 19 października 2005 roku.

W maju 2026 roku Wasyl Nimczenko złożył pozew do Kijowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego. Polityk domaga się znacznego zwiększenia jego miesięcznego dożywotniego świadczenia pieniężnego jako emerytowanego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy.

Nimczenko nalega, aby świadczenia były obliczane z uwzględnieniem 90% wynagrodzenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy zamiast obecnych 50%.

Powód wnosi do sądu o uznanie działań Głównego Zarządu Funduszu Emerytalnego Ukrainy w Kijowie za niezgodne z prawem oraz o zobowiązanie tej instytucji do ponownego obliczenia wysokości świadczeń. Żądania dotyczą świadczeń naliczanych od 11 marca 2020 roku.

Obecnie toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

Wasyl Nimczenko jest rekordzistą wśród obecnych posłów do parlamentu Ukrainy pod względem wysokości świadczeń emerytalnych.

Informacja ta znajduje się w rejestrze oświadczeń majątkowych.

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