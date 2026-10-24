Najlepsza nauczycielka Ukrainy opowiedziała, jak motywuje uczniów i uczy języka angielskiego

Najlepszą nauczycielką Ukrainy w 2026 roku została Svitlana Merkulova — nauczycielka języka angielskiego w Liceum nr 2 w Irpieniu. Jej uczniowie osiągają w krajowym teście wieloprzedmiotowym (NMT) z języka angielskiego wynik 200 punktów i zdobywają nagrody w olimpiadach. Nauczycielka opowiedziała, jak organizuje naukę i co pomaga uczniom osiągać wysokie wyniki.

Svitlana Merkulova jest przekonana, że ma szczęście pracować z najlepszymi uczniami. Jednocześnie nauczycielka ma własne zdanie na temat tego, co motywuje dzieci do nauki i osiągania sukcesów.

„Zawsze jednak spieram się z psychologami, bo twierdzę, że motywacja nie istnieje, że to największa manipulacja na świecie. Istnieje natomiast bodziec” – jest przekonana Merkulowa.

Według nauczycielki motywacja może być ukrytym sposobem na zmuszenie człowieka do robienia tego, czego chce ktoś inny. Zamiast tego podkreśla ona znaczenie bodźca, a także wsparcia ze strony rodziców.

„Dlatego właśnie mówię o bodźcu. Również rodzice bardzo dobrze wspierają uczniów w tym zakresie. Są uczniowie, którzy od razu mówią, że chcą wziąć udział w olimpiadzie – to dzieci z największym bodźcem. Ale wiele zależy też od nauczyciela” – uważa pedagog.

Svitlana Merkulova stosuje projektową metodę nauczania, która pozwala każdemu uczniowi angażować się w pracę na lekcji na swoim poziomie. Jednym z podejść stosowanych przez nauczycielkę jest metoda odwróconej klasy.

„Na przykład stosuję metodę odwróconej klasy: rozpoczynamy jakiś temat, przerabiamy określone słownictwo, wyjaśniam gramatykę niezbędną do tego tematu. Następnie dzieci przygotowują, na przykład w ramach tematu związanego z odżywianiem, jakąś potrawę: spisują jej przepis, przynoszą na lekcję, opowiadają o niej i wszyscy razem ją jedzą” – wyjaśniła nauczycielka.

Taki format pomaga uczyć się angielskich słów w kontekście i wykorzystywać je w praktycznych sytuacjach. Nauczycielka stosowała tę metodę zwłaszcza w pracy z piątoklasistami.

Dla uczniów szkół średnich Svitlana Merkulova zorganizowała lekcję w formie programu kulinarnego.

„Z licealistami zorganizowaliśmy na lekcji program »MasterChef«. Dwie drużyny przygotowywały swoje potrawy i opowiadały o nich po angielsku” — opowiedziała nauczycielka.

Kolejną metodą stosowaną przez nauczycielkę są debaty. Uczniowie otrzymują temat do dyskusji, samodzielnie zapoznają się z odpowiednią literaturą, a następnie dyskutują na lekcji. Taki format może zastąpić zwykły sprawdzian, a jednocześnie pomaga uczniom ćwiczyć język angielski.

Svitlana Merkulova podzieliła się również wskazówkami dotyczącymi nauki języka angielskiego i wyjaśniła, w jaki sposób przygotowuje uczniów do egzaminu NMT, aby mogli osiągać wysokie wyniki.

Opowiedziała o tym w wywiadzie dla 24 Kanalu.

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