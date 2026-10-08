Odcięcie dostaw wody w znacznej części prawobrzeżnego Kijowa wywołało falę krytyki pod adresem władz miejskich i burmistrza Witalija Kliczki. Mieszkańcy Kijowa zaczęli go oskarżać o to, że miasto rzekomo nie zapewniło stacjom pompowym niezbędnej liczby generatorów, a środki zostały przeznaczone na inne potrzeby.

Jednocześnie uwagę przyciąga również struktura własnościowa „Kijówwodokanału”. Spółka akcyjna „AK „Kijówwodokanal” jest prywatną spółką akcyjną, a nie przedsiębiorstwem komunalnym.

Zgodnie z danymi rejestru właścicieli dużych pakietów akcji 67% akcji spółki należy do PrAT „Kompania „Kijewenergoholding”. Kolejne 25,46% akcji znajduje się w posiadaniu gminy terytorialnej Kijowa, reprezentowanej przez Departament Majątku Komunalnego Kijowskiej Administracji Miejskiej, a pozostała część należy do akcjonariuszy mniejszościowych.

W ten sposób pakiet kontrolny „Kijówwodokanalu” znajduje się w rękach „Kijówenergoholding”, podczas gdy gmina miejska Kijowa posiada pakiet blokujący wynoszący około 25,5%. Co istotne, znaczna część sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z których korzysta „Kijówwodokanal”, stanowi własność komunalną gminy terytorialnej Kijowa. Obiekty te zostały przekazane spółce do posiadania i użytkowania.

Według informacji podanych przez blogera Włodimira Bondarenko, ze strukturą własnościową „Kijewenergoholding” powiązana jest firma Artio Global Investors z Londynu, a jej właścicielem jest oficjalnie Andrij Wingranowski, którego łączy się z rodziną byłego szefa administracji prezydenta Wiktora Janukowycza, Siergieja Lewoczkin.

„To właśnie Lewoczkin wyciąga zyski z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a straty pozostawia miastu. Ponadto Lewoczkin umieścił swojego zięcia na stanowisku szefa „Kijewgaz”, którym ten „kieruje” już piąty rok z daczy Lewoczkin w Monako. To dość dziwne, że infrastrukturą krytyczną zarządza prorosyjski oligarcha” – napisał Bondarenko.

Przypomnijmy, że na prawym brzegu Kijowa występują przerwy w dostawach wody z powodu problemów z zasilaniem elektrycznym.

W części Kijowa położonej na prawym brzegu ponownie obserwuje się spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Przyczyną była kolejna przerwa w dostawie prądu do niektórych obiektów wodociągowych stolicy.

W Kijowie podniesiono opłatę za wodę do 63,79 hrywny.

W Kijowie utrzymane zostaną taryfy za ogrzewanie i ciepłą wodę na sezon zimowy.

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