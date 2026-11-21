Jedna dowcipna uwaga wygłoszona z trybuny parlamentarnej sprawiła, że poseł Iwan Zajec stał się znany w całym kraju. Poseł pięciu kadencji przypomniał, jak podczas posiedzenia Rady Najwyższej ówczesny przewodniczący parlamentu Iwan Pliuszcz zażartował pod jego adresem.

„Zajec, nie skacz po sali, nie jesteś w lesie” – powiedział Pliuszcz. Ten epizod tak bardzo zapadł Ukraińcom w pamięć, że frazę tę zaczęto później powtarzać nawet w przedszkolach.

Iwan Pliuszcz powiedział mniej więcej: „Zajęcu, nie skacz po sali, nie jesteś w lesie”. Sam Iwan Zając przyznaje, że nie pamięta już dokładnego sformułowania, a nie udało się go znaleźć w stenogramach parlamentarnych. Według niego teksty posiedzeń były redagowane, więc część wypowiedzi nie trafiała do ostatecznych zapisów.

Mimo to żart Iwana Pliuscha błyskawicznie rozniósł się po całym kraju. Później Iwan Zając był wielokrotnie pytany, czy nie obraził się na przewodniczącego za takie zwracanie się do niego.

„A czy ja chcę się obrażać? Iwan Stepanowicz tym zdaniem sprawił, że w ciągu sekundy stałem się popularny. I nie potrzeba było żadnych pieniędzy, telewizji ani radia, żeby dowiedzieć się, że w parlamencie jest taki Zajec. To jest właśnie popularność” – wspomina polityk.

Iwan Zajec podzielił się swoimi wspomnieniami w ramach projektu „Dumaj”.

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