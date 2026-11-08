Poseł Kozyr oświadczył, że Ukraińców powracających z terytoriów okupowanych można od razu kierować na komisję lekarską i poddawać mobilizacji.

„Osoby opuszczające terytoria okupowane można obecnie zgodnie z prawem natychmiast zmobilizować” – zaznaczył.

Zamiast tego poseł proponuje przyznanie takim obywatelom 90-dniowego odroczenia. W tym czasie będą mogli znaleźć pracę i załatwić formalności związane z zatrudnieniem. Jeśli tego nie zrobią, po upływie tego terminu będą musieli zgłosić się do Centrum Rekrutacji Wojskowej.

Źródło: poseł Kozyr

W Krywym Rogu były żołnierz TCC jest podejrzany o wyłudzenie 28 tysięcy dolarów za załatwienie sprawy związanej z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

W obwodzie donieckim urzędnik TCC jest podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości 15,5 tys. dolarów.

W Odessie na funkcjonariusza TCC nałożono grzywnę w wysokości 93,5 tys. hrywien za łapówkę w postaci bonów na olej napędowy.

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