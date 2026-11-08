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Wiadomości Ukraina

Poseł zaproponował 90-dniowe odroczenie mobilizacji dla osób powracających z terenów okupowanych oraz z zagranicy

UA NEWS 08 listopada 2026 15:49
Poseł zaproponował 90-dniowe odroczenie mobilizacji dla osób powracających z terenów okupowanych oraz z zagranicy

Poseł Kozyr oświadczył, że Ukraińców powracających z terytoriów okupowanych można od razu kierować na komisję lekarską i poddawać mobilizacji.

„Osoby opuszczające terytoria okupowane można obecnie zgodnie z prawem natychmiast zmobilizować” – zaznaczył.

Zamiast tego poseł proponuje przyznanie takim obywatelom 90-dniowego odroczenia. W tym czasie będą mogli znaleźć pracę i załatwić formalności związane z zatrudnieniem. Jeśli tego nie zrobią, po upływie tego terminu będą musieli zgłosić się do Centrum Rekrutacji Wojskowej.

Źródło: poseł Kozyr

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