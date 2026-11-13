Liczba ludności Ukrainy może spaść do 23 mln osób: demograf wskazał główne zagrożenie

Tylko w ciągu ostatniego roku liczba ludności Ukrainy zmniejszyła się z przyczyn naturalnych o 300 tysięcy osób. Oprócz wyjazdu obywateli za granicę na spadek liczby mieszkańców kraju wpływają również naturalne procesy demograficzne.

„W ciągu tych sześciu miesięcy zarejestrowano u nas 73 tys. urodzeń, a jednocześnie 260 tys. zgonów. Oznacza to, że nawet w tym przypadku mamy ponad 180 tys. W zeszłym roku, w całym okresie, ponad 300 tys. pomniejszone o naturalny przyrost. Oczywiście migracja ma większy wpływ, ale to nie zmienia faktu” – powiedział Szuszpanow.

Podkreślił, że liczba ludności Ukrainy może spaść nie tylko do 25, ale nawet do 23 mln osób. Wszystko zależy jednak od czasu trwania wojny oraz od tego, jak aktywnie ukraińscy uchodźcy będą wracać na Ukrainę.

Ekspert zauważył również, że po wojnie znaczna część ludności może opuścić Ukrainę. Chodzi w szczególności o mężczyzn, których rodziny mieszkają za granicą. Jednak, jak podkreśla ekspert, głównym problemem dla Ukrainy nie jest liczba ludności po wojnie.

„Chodzi o strukturę ludności, o to, w jakim wieku jest obecnie społeczeństwo i w jakim będzie w przyszłości. Te, powiedzmy, 25 mln, o których mówimy – w jakim stopniu będą wykształceni, jakie będą cechy jakościowe ludności. I to właśnie budzi we mnie największy niepokój, ponieważ obecnie, według naszych szacunków, odsetek ludności w wieku 60+ wzrósł z 24,5% przed wojną do niemal 30%. Tymczasem odsetek dzieci zmniejsza się z 18% do 14%, a procesy te trwają. To właśnie jest najbardziej niebezpieczne w tej sytuacji” – podkreślił ekspert.

O tym w programie „Novyny.LIVE” opowiedział demograf, kierownik działu w Instytucie Demografii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Dmytro Szuszpanow.



Demograf stwierdził, że liczba ludności Ukrainy spadła do 28,5 mln osób.

Rząd przygotowuje zachęty do zwiększenia liczby urodzeń oraz obniżenia stawek w ramach programu єОселя dla rodziców.

Na Ukrainie prawie 27% ogłoszeń o sprzedaży mieszkań spełnia warunki programu „єВідновлення”, a kolejne 8,8% – programu „єОселя”. Jednocześnie popyt i podaż w różnych regionach znacznie się różnią.

Czytaj nas na