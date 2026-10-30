NATO oświadczyło, że nie ma opóźnień w dostawach rakiet do systemu Patriot dla Ukrainy — Bloomberg
Stany Zjednoczone nadal bez opóźnień dostarczają Ukrainie pociski do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot oraz uzbrojenie w ramach inicjatywy PURL, finansowanej przez europejskich sojuszników.
Poinformował o tym głównodowodzący Połączonymi Siłami Zbrojnymi NATO w Europie, generał Alexus Grinkiewicz.
Jak powiedział, ostatnia partia uzbrojenia dotarła w zeszłym tygodniu. Nie ujawnił jednak liczby ani typów przekazanych rakiet.
Grinkiewicz podkreślił również, że wszystkie wnioski o przekazanie uzbrojenia krajom trzecim, złożone do rządu USA, zostały zatwierdzone. Obecnie sojusznicy pracują nad przygotowaniem kolejnych pakietów pomocy.
Źródło: Bloomberg
W NATO obawiają się, że Stany Zjednoczone wstrzymają przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot do czasu wyborów uzupełniających do Kongresu USA, które mają się odbyć w przyszłym tygodniu.
Wcześniej Ignat stwierdził, że rakiety Patriot zużyte na Bliskim Wschodzie mogłyby wystarczyć Ukrainie na lata.
Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.
Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na rakiety Patriot.