Stany Zjednoczone nadal bez opóźnień dostarczają Ukrainie pociski do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot oraz uzbrojenie w ramach inicjatywy PURL, finansowanej przez europejskich sojuszników.

Poinformował o tym głównodowodzący Połączonymi Siłami Zbrojnymi NATO w Europie, generał Alexus Grinkiewicz.

Jak powiedział, ostatnia partia uzbrojenia dotarła w zeszłym tygodniu. Nie ujawnił jednak liczby ani typów przekazanych rakiet.

Grinkiewicz podkreślił również, że wszystkie wnioski o przekazanie uzbrojenia krajom trzecim, złożone do rządu USA, zostały zatwierdzone. Obecnie sojusznicy pracują nad przygotowaniem kolejnych pakietów pomocy.

Źródło: Bloomberg

W NATO obawiają się, że Stany Zjednoczone wstrzymają przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot do czasu wyborów uzupełniających do Kongresu USA, które mają się odbyć w przyszłym tygodniu.

Wcześniej Ignat stwierdził, że rakiety Patriot zużyte na Bliskim Wschodzie mogłyby wystarczyć Ukrainie na lata.

Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na rakiety Patriot.

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