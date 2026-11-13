Bank Narodowy wyjaśnił, dlaczego inflacja na Ukrainie wzrosła do 11%

W październiku roczny wzrost cen konsumpcyjnych na Ukrainie wyniósł 11%, a głównymi czynnikami powodującymi wzrost cen były ceny paliw oraz zniszczenia infrastruktury produkcyjnej i logistycznej. W ciągu miesiąca najbardziej wzrosły ceny oleju napędowego i gazu samochodowego, a wśród produktów spożywczych – warzyw, cukru i niektórych produktów mlecznych.

Według danych Państwowej Służby Statystycznej w październiku ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,8% w porównaniu z wrześniem. W ujęciu rocznym inflacja wyniosła 11% w porównaniu z 10% miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa, odzwierciedlająca bardziej stabilną dynamikę cen, osiągnęła 9,7% w skali roku. Od początku 2026 roku ceny konsumpcyjne wzrosły o 10,3%. Świadczy o tym październikowy raport Państwowego Urzędu Statystycznego.

Według szacunków Narodowego Banku Ukrainy roczny wzrost cen paliw w październiku przyspieszył do 53,9%. Największy wzrost cen w ciągu miesiąca odnotowano w przypadku oleju napędowego i gazu samochodowego.

Ceny oleju napędowego wzrosły z powodu kilku czynników:

wzrost światowych cen paliw;

utrudnienia w dostawach importowych;

wzrost popytu ze strony właścicieli generatorów.

Na rynku gazu samochodowego sytuację skomplikowało zmniejszenie podaży. Część stacji napełniania gazem uległa uszkodzeniom, a import był ograniczony przez problemy logistyczne. Dodatkowo na ceny wpłynął wzrost kosztów propanu i butanu w Europie spowodowany zakłóceniami w dostawach oraz sezonowym wzrostem popytu.

Roczny wzrost cen surowców spożywczych przyspieszył do 6,8%. Na rynku spożywczym odczuwalne były problemy z plonami, droższe przechowywanie oraz utrudnienia w transporcie.

W szczególności warzywa do barszczu podrożały z powodu mniejszych zbiorów i wzrostu kosztów przechowywania. Na ceny cukru presję wywierały oczekiwania dotyczące spadku produkcji: areały upraw buraków cukrowych zmniejszyły się do najniższego poziomu od 35 lat.

Wzrosły również ceny bananów. Przyczyną był wzrost kosztów logistyki importowej w związku z blokadą portów morskich.

Osobno Narodowy Bank zwrócił uwagę na sytuację w sektorze drobiarskim. Spadek cen mięsa drobiowego uległ spowolnieniu z powodu wzrostu kosztów produkcji. Fermy drobiowe są zmuszone do częstszego korzystania z generatorów dieslowych podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Na wielkość produkcji wpływa również niedobór pracowników.

Jednocześnie po gwałtownym wrześniowym wzroście cen jajka potanieły. W ujęciu rocznym spadły również ceny ogórków – z powodu wysokiej bazy porównawczej z ubiegłego roku.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego ogólna sytuacja na rynku spożywczym była nierównomierna. W październiku ceny warzyw wzrosły o 10,2% w ciągu miesiąca, podczas gdy ceny jaj spadły o 4,6%. Ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych wzrosły łącznie o 2%.

Presja cenowa objęła również towary nieżywnościowe. Według szacunków Narodowego Banku Ukrainy roczny wzrost cen w tej kategorii przyspieszył do 5,1%. Największy wpływ na ceny miały koszty leków: dystrybutorzy muszą ponosić wyższe koszty logistyki, wynajmu mniejszych powierzchni magazynowych oraz dodatkowego zaopatrzenia w energię po zniszczeniu magazynów.

Szybciej niż we wrześniu drożały również:

elektronika i sprzęt AGD;

środki higieny;

chemia gospodarcza;

wyroby papiernicze.

Na ceny elektroniki dodatkowo wpłynął światowy niedobór chipów pamięci. Zniszczenie infrastruktury magazynowej doprowadziło do utraty zapasów towarowych i przyspieszyło przeniesienie wyższych cen światowych na rynek ukraiński.

Ceny usług wzrosły w ciągu roku o 14,6%. Wśród głównych przyczyn Narodowy Bank Ukrainy wymienia podwyżki taryf za łączność komórkową oraz droższe usługi medyczne i diagnostyczne. Ponadto w związku z migracją wewnętrzną nadal rosły koszty wynajmu mieszkań.

Ceny regulowane administracyjnie wzrosły w ciągu roku o 14,2%. Największy wpływ na tę dynamikę miały opłaty za dostawy wody oraz wzrost cen napojów alkoholowych.

Bank Narodowy ostrzega, że presja cenowa utrzyma się do początku 2027 roku. Koszty działalności gospodarczej będą nadal rosły z powodu droższego paliwa, uszkodzeń mocy produkcyjnych oraz problemów logistycznych. Dodatkowym czynnikiem będzie spodziewane rozszerzenie bodźców budżetowych pod koniec roku.

W dalszej perspektywie organ regulacyjny spodziewa się stopniowego spowolnienia inflacji. Wśród czynników, które powinny temu sprzyjać, są: wygasanie skutków szoku paliwowego, osłabienie presji płacowej na tle słabej aktywności gospodarczej oraz działania w ramach polityki pieniężnej.

Źródła: Państwowy Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Ukrainy

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