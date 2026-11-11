W październiku roczna inflacja na Ukrainie wzrosła do 11% w porównaniu z 10% we wrześniu. Najbardziej w ciągu roku podrożało paliwo — o 53,9%, a także usługi — o 14,6%.

Według danych Narodowego Banku Ukrainy na ceny wpływają droższe paliwo, zniszczenia infrastruktury magazynowej i logistycznej, przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz niedobór pracowników.

W szczególności ceny leków rosną z powodu wzrostu kosztów logistyki, energii elektrycznej i wynajmu magazynów. Na ceny produktów wpływają koszty ponoszone przez producentów na generatory i transport. Wzrosły również ceny sprzętu AGD i elektroniki z powodu światowego niedoboru chipów pamięci.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Inflacja konsumencka na Ukrainie w październiku 2026 r. przyspieszyła do 11% w ujęciu rocznym w porównaniu z 10% we wrześniu. W ciągu miesiąca ceny na rynku konsumenckim wzrosły o 1,8%.

W Ukrainie inflacja przyspieszy do końca 2026 r., jednak już w przyszłym roku powróci do stopniowego spadku. Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Ukrainy pod koniec 2027 roku inflacja wyniesie 7,3%, a w 2028 roku — 5%.

We wrześniu 2026 r. ceny konsumpcyjne na Ukrainie wzrosły o 2,1%, podczas gdy w sierpniu wzrost wyniósł 0,1%, a w lipcu — 0,3%. Według danych za wrzesień roczna inflacja przyspieszyła do 10%.

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