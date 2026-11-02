Gwardia Narodowa Ukrainy wszczyna dochodzenie służbowe w celu szczegółowego wyjaśnienia okoliczności incydentu, który miał miejsce w miejscowości Pietropawłowska Borszczagówka w obwodzie kijowskim, oraz wykrycia ewentualnych naruszeń prawa. Do przeprowadzenia kontroli i sporządzenia niezależnej oceny prawnej zaangażowano organy ścigania, a w przypadku potwierdzenia naruszeń osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje zgodnie z obowiązującym prawem.

W strukturach wojskowych poinformowano, że krewni zatrzymanych osób oraz przedstawiciele społeczeństwa uzyskali już dostęp do budynku i mogli porozmawiać z żołnierzami. Na chwilę obecną nie odnotowano dodatkowych zgłoszeń dotyczących udzielenia pomocy medycznej, a Gwardia Narodowa zobowiązała się do regularnego informowania o stanie poszkodowanych oraz przebiegu kontroli.

Źródło: Biuro prasowe Gwardii Narodowej Ukrainy.

2 listopada w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim w jednym z domów znaleziono 25 osób. Cztery z nich wymagały pomocy medycznej — planuje się przewieźć je do szpitala. Do domu, w którym – według doniesień lokalnych mieszkańców – mogli być przetrzymywani zakładnicy, wpuszczono lekarkę i funkcjonariusza organów ścigania. Dowództwo wojskowe natychmiast udałosiło się na przedmieścia Kijowa, na miejsce zdarzenia.

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał brygady Ołeksandr Pivnenko, przybył do wsi Petropawliwska Borszczagówka w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim, gdzie w pobliżu prywatnego domu zgromadzili się lokalni mieszkańcy. Szef Gwardii Narodowej potwierdził, że w budynku przetrzymywano żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali odesłani do jednostek po samowolnym opuszczeniu jednostki (SZC), a czterech z nich trafiło do szpitala w celu udzielenia pomocy medycznej.

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