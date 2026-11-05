+6° Kijów +5° Warszawa +19° Waszyngton
$ 45.52 € 51.19 zł 11.65
$ 45.52 € 51.19 zł 11.65
+6° Kijów +5° Warszawa +19° Waszyngton
Wiadomości Ukraina

Ukraińska Policja Narodowa zamówiła 200 nowych crossoverów i minivanów wyposażonych w światła ostrzegawcze

UA NEWS 05 listopada 2026 10:17
Ukraińska Policja Narodowa zamówiła 200 nowych crossoverów i minivanów wyposażonych w światła ostrzegawcze

15 października policja krajowa Ukrainy, w wyniku przetargów, zawarła dwie umowy na zakup samochodów osobowych specjalnego przeznaczenia. Łączna wartość zamówienia wynosi 287,94 mln hrywien. Odpowiednia informacja została opublikowana w systemie „Prozorro”.

Do końca bieżącego roku planowana jest dostawa 200 pojazdów specjalistycznych. Wszystkie pojazdy, w tym ich modele podstawowe, mają zostać wyprodukowane w 2026 roku. Każdy samochód zostanie wyposażony w niebieską migającą lampę LED na uchwycie magnetycznym, którą zamontuje się na dachu.

  • Spółka „Ukravto na Charkowskim” zamówiła za 194,22 mln hrywien 150 pojazdów specjalnych ZAZ F22101 produkowanych przez spółkę „ZAZ” na bazie benzynowego crossovera KIA Sportage 6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT w niższej wersji wyposażenia Comfort po 1,29 mln hrywien, czyli 25 718 euro.

Obecnie w salonach benzynowy crossover KIA Sportage w wersji Comfort kosztuje 1,28 mln hrywien bez sygnalizatora świetlnego.

W grudniu 2025 roku policja zamówiła w „Ukravto na Charkowskim” takie same samochody w tej samej wersji wyposażenia Comfort za 1,24 mln UAH, czyli 25 242 euro, a w maju 2025 roku – w wyższym wyposażeniu Prestige po 1,29 mln hrywien, czyli 27 695 euro. Oznacza to, że cena zasadniczo się nie zmieniła.

  • U producenta, spółki „Spets-Kom-Servis”, zamówiono za 93,72 mln hrywien 50 pojazdów specjalnych SKSFUL-PS na bazie minivana z silnikiem diesla Fiat Ulysse po 1,87 mln hrywien, czyli 37 231 euro.

Obecnie w salonach minivan z silnikiem diesla Fiat Scudo Ulysse kosztuje 1,93 mln hrywien bez sygnalizacji świetlnej.

Nie udało się znaleźć informacji o innych zakupach tych pojazdów specjalnych przez policję na bazie tego minivana.

W maju 2025 roku policja zamówiła mikrobusy specjalnego przeznaczenia ZAZ F22201 na bazie Toyoty Proace Verso Combi po 1,62 mln hrywien, czyli 34 667 euro. Posiadały one mechaniczną skrzynię biegów, w przeciwieństwie do obecnego Fiata Ulysse z automatyczną skrzynią biegów, oraz mniejszy i słabszy silnik.

Płatność za towar nastąpi po dostawie w trakcie okresu budżetowego, a w ogłoszeniach przetargowych podano termin 90 dni roboczych od dostawy. Gwarancja udzielona przez „Ukravto na Charkowskim” wynosi pięć lat lub 150 tys. km przebiegu, a przez „Spets-Kom-Servis” – trzy lata lub 100 tys. km przebiegu.

„Ukravto na Charkowskim” otrzymało zlecenie bez konkurencji, ponieważ było jedynym uczestnikiem przetargu otwartego, a konkurentem „Spets-Kom-Servisu” była spółka „Polissya Motors Group”.

Dealer „Ukravto na Charkowskim” należy do grupy „Ukravto” Tariela Wasadze wraz z producentem „ZAZ”. Od 2017 roku firma otrzymała zamówienia państwowe o wartości 1,99 mld hrywien.

Założycielami „Spets-Kom-Servisu” są Siergiej Kalusz i Michaił Gorodowich, a dyrektorem – Wasyl Danylak. Od 2016 roku firma otrzymała otwarte zamówienia państwowe o wartości 13,18 mld hrywien.

Informacje te pochodzą z artykułu opublikowanego przez serwis „Nasze pieniądze”.
 

Policja zamówiła niemieckie alkomaty bez GPS po starej cenie w hrywnach.

Policja zamówiła tarcze przeciwpociskowe „Velmet” za 53 mln hrywien

Przypomnijmy, że na Ukrainie zakupiono 62 tomografy za 2,33 mld hrywien, ale co najmniej 16 z nich nadal nie działa.

Ponadto za środki zaoszczędzone przez operator państwowy zakupiono racje żywnościowe, paliwo i kamizelki kuloodporne dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację