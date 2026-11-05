Ukraińska Policja Narodowa zamówiła 200 nowych crossoverów i minivanów wyposażonych w światła ostrzegawcze
15 października policja krajowa Ukrainy, w wyniku przetargów, zawarła dwie umowy na zakup samochodów osobowych specjalnego przeznaczenia. Łączna wartość zamówienia wynosi 287,94 mln hrywien. Odpowiednia informacja została opublikowana w systemie „Prozorro”.
Do końca bieżącego roku planowana jest dostawa 200 pojazdów specjalistycznych. Wszystkie pojazdy, w tym ich modele podstawowe, mają zostać wyprodukowane w 2026 roku. Każdy samochód zostanie wyposażony w niebieską migającą lampę LED na uchwycie magnetycznym, którą zamontuje się na dachu.
Spółka „Ukravto na Charkowskim” zamówiła za 194,22 mln hrywien 150 pojazdów specjalnych ZAZ F22101 produkowanych przez spółkę „ZAZ” na bazie benzynowego crossovera KIA Sportage 6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT w niższej wersji wyposażenia Comfort po 1,29 mln hrywien, czyli 25 718 euro.
Obecnie w salonach benzynowy crossover KIA Sportage w wersji Comfort kosztuje 1,28 mln hrywien bez sygnalizatora świetlnego.
W grudniu 2025 roku policja zamówiła w „Ukravto na Charkowskim” takie same samochody w tej samej wersji wyposażenia Comfort za 1,24 mln UAH, czyli 25 242 euro, a w maju 2025 roku – w wyższym wyposażeniu Prestige po 1,29 mln hrywien, czyli 27 695 euro. Oznacza to, że cena zasadniczo się nie zmieniła.
U producenta, spółki „Spets-Kom-Servis”, zamówiono za 93,72 mln hrywien 50 pojazdów specjalnych SKSFUL-PS na bazie minivana z silnikiem diesla Fiat Ulysse po 1,87 mln hrywien, czyli 37 231 euro.
Obecnie w salonach minivan z silnikiem diesla Fiat Scudo Ulysse kosztuje 1,93 mln hrywien bez sygnalizacji świetlnej.
Nie udało się znaleźć informacji o innych zakupach tych pojazdów specjalnych przez policję na bazie tego minivana.
W maju 2025 roku policja zamówiła mikrobusy specjalnego przeznaczenia ZAZ F22201 na bazie Toyoty Proace Verso Combi po 1,62 mln hrywien, czyli 34 667 euro. Posiadały one mechaniczną skrzynię biegów, w przeciwieństwie do obecnego Fiata Ulysse z automatyczną skrzynią biegów, oraz mniejszy i słabszy silnik.
Płatność za towar nastąpi po dostawie w trakcie okresu budżetowego, a w ogłoszeniach przetargowych podano termin 90 dni roboczych od dostawy. Gwarancja udzielona przez „Ukravto na Charkowskim” wynosi pięć lat lub 150 tys. km przebiegu, a przez „Spets-Kom-Servis” – trzy lata lub 100 tys. km przebiegu.
„Ukravto na Charkowskim” otrzymało zlecenie bez konkurencji, ponieważ było jedynym uczestnikiem przetargu otwartego, a konkurentem „Spets-Kom-Servisu” była spółka „Polissya Motors Group”.
Dealer „Ukravto na Charkowskim” należy do grupy „Ukravto” Tariela Wasadze wraz z producentem „ZAZ”. Od 2017 roku firma otrzymała zamówienia państwowe o wartości 1,99 mld hrywien.
Założycielami „Spets-Kom-Servisu” są Siergiej Kalusz i Michaił Gorodowich, a dyrektorem – Wasyl Danylak. Od 2016 roku firma otrzymała otwarte zamówienia państwowe o wartości 13,18 mld hrywien.
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Przypomnijmy, że na Ukrainie zakupiono 62 tomografy za 2,33 mld hrywien, ale co najmniej 16 z nich nadal nie działa.
Ponadto za środki zaoszczędzone przez operator państwowy zakupiono racje żywnościowe, paliwo i kamizelki kuloodporne dla Sił Zbrojnych Ukrainy.