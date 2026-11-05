15 października policja krajowa Ukrainy, w wyniku przetargów, zawarła dwie umowy na zakup samochodów osobowych specjalnego przeznaczenia. Łączna wartość zamówienia wynosi 287,94 mln hrywien. Odpowiednia informacja została opublikowana w systemie „Prozorro”.

Do końca bieżącego roku planowana jest dostawa 200 pojazdów specjalistycznych. Wszystkie pojazdy, w tym ich modele podstawowe, mają zostać wyprodukowane w 2026 roku. Każdy samochód zostanie wyposażony w niebieską migającą lampę LED na uchwycie magnetycznym, którą zamontuje się na dachu.

Spółka „Ukravto na Charkowskim” zamówiła za 194,22 mln hrywien 150 pojazdów specjalnych ZAZ F22101 produkowanych przez spółkę „ZAZ” na bazie benzynowego crossovera KIA Sportage 6T EX 2WD 5dr 5seats 7DCT w niższej wersji wyposażenia Comfort po 1,29 mln hrywien, czyli 25 718 euro.

Obecnie w salonach benzynowy crossover KIA Sportage w wersji Comfort kosztuje 1,28 mln hrywien bez sygnalizatora świetlnego.

W grudniu 2025 roku policja zamówiła w „Ukravto na Charkowskim” takie same samochody w tej samej wersji wyposażenia Comfort za 1,24 mln UAH, czyli 25 242 euro, a w maju 2025 roku – w wyższym wyposażeniu Prestige po 1,29 mln hrywien, czyli 27 695 euro. Oznacza to, że cena zasadniczo się nie zmieniła.