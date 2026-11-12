Policja krajowa zawiesiła na czas śledztwa Władimira Cenowa, osobę zamieszaną w sprawę „Kartagina”

Ukraińska Policja Narodowa zawiesiła w pełnieniu obowiązków służbowych pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych, Włodzimierza Cenowa. Urzędnik, który w opublikowanych nagraniach NABU figuruje pod prawdopodobnym pseudonimem „Price”, jest podejrzany o udział w organizacji przestępczej oraz uzyskanie nielegalnych korzyści w ramach sprawy „Kartagina”.

W odpowiedzi na zapytanie projektu „Schemy” resort zaznaczył: „Na czas prowadzenia dochodzenia służbowego wobec pułkownika policji Włodzimierza Mikołajowicza Cenowa, pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Ukrainy, został on zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych”. W Narodowej Policji dodano, że kontrola dotyczy możliwego naruszenia dyscypliny służbowej przez niektórych pracowników, jednak nie podano innych nazwisk.

Źródło: Projekt „Schemy” (Radio Swoboda).

U policjanta Cenowa, figuranta w sprawie „Kartagina”, znaleziono posiadłość o wartości ponad 400 tysięcy dolarów.

5 listopada do sądu przewieziono pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Władimira Cenowa. Jest on podejrzany o tuszowanie działalności oszukańczych call center.

W dniu 5 listopada Wyższy Sąd Antykorupcyjny rozpatrzył wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego wobec pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Władimira Cenowa. Zarzuca mu się tuszowanie działalności oszukańczych call center.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował areszt na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 15 mln hrywien wobec Włodzimierza Cenowa – pierwszego zastępcy szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Figurował on w sprawie „Kartagina” dotyczącej „ochrony” nielegalnych call center.

Za pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Władimira Cenowa wpłacono kaucję w wysokości 15 mln hrywien. Z tej kwoty 13 mln hrywien zapłacił jego ojciec, a kolejne 2 mln hrywien wpłaciła inna osoba fizyczna.

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