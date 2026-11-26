Komitet organizacyjny krajowych eliminacji do Eurowizji 2027 podjął decyzję o dyskwalifikacji zespołu SPOKUSY. Zespół został wykluczony z długiej listy kandydatów z powodu zarzutów dotyczących nieetycznego zachowania oraz wypowiedzi pod adresem współzałożyciela grupy, gitarzysty i współautora piosenki Igora Czerepanowa.

Jak stwierdziła w sieci autorka projektów twórczych Julia Mantykora, Czerepanow, który pełni funkcję dyrektora artystycznego klubu nocnego „Tepli Lampowy”, rzekomo dopuszczał się nieetycznych zachowań i wypowiedzi wobec nieletnich dziewcząt. Na dowód tego Mantikora zamieściła zrzuty ekranu z korespondencji gitarzysty z dziewczynami.

„Zanim pojawi się on na scenie krajowej, proszę, obejrzyjcie to i zastanówcie się, w jaki sposób wykorzystuje swój status w kontaktach z piętnastolatkami” — czytamy w nagraniu wideo Julii opublikowanym na Instagramie.

Serwis „Suspilne” informuje, że sam muzyk nazwał zarzuty „oszczerstwem” i oświadczył, że wyznaje jasną zasadę — „żadnych romantycznych związków ani spotkań z dziewczynami poniżej 18 roku życia”.

„Mogłem napisać w prywatnych wiadomościach jakieś bzdury w żartobliwym tonie, nie zdając sobie sprawy z wieku, ale nie było mowy o żadnych spotkaniach” — podkreślił 40-letni Czerepanow.

Komitet organizacyjny podkreślił, że w momencie sprawdzania reputacji uczestników nie było żadnych informacji o kontaktach gitarzysty zespołu SPOKUSY z osobami niepełnoletnimi, które mogłyby wskazywać na grooming. Po jej upublicznieniu zwołano nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego.

„Suspilne kategorycznie potępia relacje, grooming oraz wszelką komunikację o charakterze seksualnym z osobami niepełnoletnimi. Zespół SPOKUSY został zdyskwalifikowany z powodu naruszenia punktu 4.6. Zasad Krajowych Eliminacji do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji – 2027 — nieobecność podczas udziału w eliminacjach oraz nieetyczne zachowanie lub wypowiedzi uczestnika w przeszłości” – czytamy w oświadczeniu.

Informację tę podaje Suspilne.

Przypomnijmy, że w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2027 wybuchł kolejny skandal. Zaledwie dzień po opublikowaniu listy uczestników długiej listy gitarzystę zespołu Spokusy, Igora Czerepanowa, oskarżono o molestowanie nieletnich.



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