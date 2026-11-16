Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji zakończyła monitorowanie stylu życia byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego. Agencja nie przekazała żadnych dodatkowych materiałów wynikających z monitoringu do NABU ani do Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej. Ponadto NAZK nie widzi podstaw do zwrócenia się do SAP z wnioskiem o uznanie majątku Werbyckiego za nieuzasadniony oraz o jego przejęcie na rzecz państwa.

Informacja ta zawarta jest w odpowiedzi NAZK na zapytanie serwisu UA.News.

Co dzieje się z materiałami NAZK

Agencja nie poinformowała, czy otrzymała odpowiedź od Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) w sprawie uzasadnionej opinii dotyczącej Werbyckiego. Ponadto NAZK nie przekazało informacji, czy NABU lub prokuratura poinformowały o decyzjach proceduralnych w postępowaniu karnym nr 52024000000000231: doręczeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, umorzeniu sprawy, wyodrębnieniu lub połączeniu materiałów itp.

Zamiast udzielić odpowiedzi, agencja poradziła redakcji, aby zwróciła się bezpośrednio do NABU i SAP. Jednak w NAZK potwierdzono, że monitorowanie stylu życia Werbyckiego zostało zakończone. Po lipcu 2024 r. żadne dodatkowe materiały wynikające z tych działań nie zostały przekazane organom antykorupcyjnym.

Agencja oświadczyła również, że nie poinformowała SAP o istnieniu podstaw do wniesienia pozwu o uznanie majątku byłego urzędnika za nieuzasadniony. Obecnie, według oceny NAZK, takie podstawy nie istnieją.

Jakie deklaracje Werbyckiego były sprawdzane

W NAZK wyjaśniono, że przeprowadzono pełną kontrolę wyłącznie w odniesieniu do skorygowanej rocznej deklaracji Werbyckiego za rok 2023. Kontrola trwała od października 2024 r. do kwietnia 2025 r. Na jej podstawie agencja sporządziła zaświadczenie, w którym odnotowała oznaki podania nieprawdziwych informacji oraz bezprawnego wzbogacenia się. NAZK nie sprawdzało deklaracji Werbyckiego za lata 2022 i 2024, podobnie jak pominęło w swoich ustaleniach deklarację złożoną w związku z zaprzestaniem przez niego działalności.

Co z postępowaniami sądowymi

NAZK zaznaczyło, że nie usunęło ani nie zmieniło swojej publikacji dotyczącej Werbyckiego z dnia 3 lipca 2024 r., nawet po orzeczeniu Sądu Rejonowego Pechersk w Kijowie, który stanął po stronie byłego zastępcy prokuratora generalnego Ukrainy, uwzględniając jego pozew przeciwko Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

Sprawę rozpatrywał sędzia Jewgienij Chajnacki, który faktycznie całkowicie zablokował publiczne ujawnienie wyników śledztwa w sprawie majątku byłego urzędnika. W swoim orzeczeniu sąd zobowiązał NAZK do usunięcia w ciągu pięciu dni z oficjalnej strony internetowej informacji o wykrytych u Werbyckiego oznakach nielegalnego wzbogacenia się na kwotę prawie 29 milionów hrywien, a także do opublikowania oficjalnego sprostowania.

Ponadto Werbycki zaskarżył orzeczenie Kijowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego w sprawie nr 320/749/25. Jego skarga apelacyjna została przyjęta do rozpatrzenia przez Szósty Administracyjny Sąd Apelacyjny, jednak wkrótce sąd postanowił rozpatrzyć sprawę nie na posiedzeniu, lecz w trybie pisemnym – bez wzywania stron. Na dzień dzisiejszy sąd apelacyjny nie wydał jeszcze orzeczenia w sprawie skargi Werbyckiego.

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