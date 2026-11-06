NBU prognozuje przyspieszenie inflacji na Ukrainie w 2026 roku: co stanie się z cenami i gospodarką

W Ukrainie inflacja przyspieszy do końca 2026 roku, jednak już w przyszłym roku powróci do stopniowego spadku. Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Ukrainy pod koniec 2027 roku inflacja wyniesie 7,3%, a w 2028 roku – 5%.

Zgodnie z prognozą organu regulacyjnego w 2026 r. inflacja przyspieszy do 12,5%. Jednocześnie realny produkt krajowy brutto Ukrainy w ujęciu rocznym spadnie o 0,4%.

W kolejnych latach Bank Narodowy spodziewa się stopniowego ożywienia wzrostu gospodarczego: w 2027 r. PKB wzrośnie o 0,4%, a w 2028 r. — o 2,2%.

W NBU wyjaśniają, że na wzrost cen będzie miało wpływ kilka czynników. W szczególności drożenie paliw, a także skutki zniszczenia infrastruktury produkcyjnej i logistycznej będą nadal zwiększać koszty działalności gospodarczej.

Będzie to miało wpływ na ceny towarów i usług zarówno bezpośrednio, jak i poprzez efekty wtórne. Dodatkowa presja cenowa jest spodziewana w związku z rozszerzeniem bodźców budżetowych pod koniec 2026 roku.

W 2027 r. presja inflacyjna będzie stopniowo słabnąć. Przyczyni się do tego wyczerpanie się efektu drożyzny paliw oraz spowolnienie wzrostu wynagrodzeń na tle ograniczonej aktywności gospodarczej. Ważną rolę odegrają również działania w zakresie polityki pieniężnej prowadzone przez Narodowy Bank Ukrainy.

Zgodnie z prognozą NBU w 2027 r. realny PKB wzrośnie o 0,4% dzięki zwiększeniu inwestycji państwowych w przemysł obronny oraz odbudowie infrastruktury krytycznej.

W 2028 r. wzrost gospodarczy może przyspieszyć do 2,2%. Głównymi czynnikami będą ożywienie popytu konsumpcyjnego, wzrost plonów oraz ożywienie inwestycji prywatnych w miarę zmniejszania się zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Jednocześnie na rynku pracy utrzyma się niedobór kadr. W związku ze spowolnieniem aktywności gospodarczej popyt przedsiębiorstw na pracowników spadł, jednak ogólny niedobór siły roboczej pozostaje znaczny z powodu mobilizacji i migracji.

W prognozie Narodowego Banku przewiduje się, że w latach 2026–2027 odpływ netto ludności wyniesie około 200 tysięcy osób rocznie. Natomiast w 2028 roku spodziewany jest napływ netto około 100 tysięcy migrantów — pod warunkiem zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i poprawy sytuacji gospodarczej.

Strukturalny niedobór pracowników będzie nadal sprzyjał wzrostowi wynagrodzeń, choć tempo tego wzrostu będzie stopniowo spowalniać.

Według szacunków Narodowego Banku Ukrainy (NBU) realne wynagrodzenia wzrosną w 2026 roku o 11,4%. W latach 2027–2028 ich wzrost wyniesie już 4–5% rocznie.

Bank Narodowy spodziewa się, że skala międzynarodowej pomocy finansowej będzie wystarczająca do sfinansowania deficytu budżetowego bez emisji hrywny i uzupełniania rezerw walutowych.

Jednocześnie prognoza przewiduje wzrost deficytu budżetu państwa bez uwzględnienia dotacji w dochodach:

2026 r. — około 35% PKB;

2027 r. — około 37% PKB;

2028 r. — około 20% PKB.

Głównym źródłem pokrycia deficytu pozostanie wsparcie międzynarodowe. Oczekuje się, że w 2026 r. Ukraina otrzyma około 50 mld dolarów bezpośredniego finansowania budżetowego, w 2027 r. — ponad 52 mld dolarów, a w 2028 r. — 44 mld dolarów.

Ponadto prognoza przewiduje wpływy środków w ramach komponentu obronnego programu Ukraine Support Loan. Mowa tu o ponad 32 mld dolarów w 2026 r. i 37 mld dolarów w 2027 r.

Dzięki międzynarodowemu wsparciu rezerwy walutowe Ukrainy pod koniec 2026 i 2027 roku przekroczą 62 mld dolarów. W 2028 roku, zgodnie z prognozą NBU, wyniosą one około 57 mld dolarów.

W Narodowym Banku podkreślają, że nasilenie rosyjskich ataków na przedsiębiorstwa i infrastrukturę, a także blokada portów doprowadziły do gwałtownego spowolnienia aktywności gospodarczej i wzmocnienia presji inflacyjnej.

„Nasilenie rosyjskich ataków na przedsiębiorstwa i infrastrukturę w połączeniu z blokadą portów doprowadziło do gwałtownego spowolnienia aktywności gospodarczej i nasilenia presji cenowej. Według szacunków NBU łączny negatywny wpływ tych wydarzeń w III–IV kwartale 2026 r. spowoduje, że realny PKB w 2026 r. będzie o 1,9 punktu procentowego niższy niż mógłby być w przypadku ich braku, a roczna inflacja — o 0,7 punktu procentowego wyższa. Straty w bilansie handlu zagranicznego wyniosą 6,6 mld USD, przede wszystkim z powodu spadku eksportu produktów rolnych. Negatywne skutki ostrzałów dla aktywności gospodarczej i dynamiki cen będą odczuwalne również w 2027 roku” — podkreślają w NBU.

Informacje te zawarte są w październikowym raporcie inflacyjnym NBU.

We wrześniu 2026 roku ceny konsumpcyjne na Ukrainie wzrosły o 2,1%, podczas gdy w sierpniu wzrost wyniósł 0,1%, a w lipcu — 0,3%. Według danych za wrzesień roczna inflacja przyspieszyła do 10%.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.

Czytaj nas na