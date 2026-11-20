20 listopada Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu pamiątkową monetę „Archianioł Michał” o nominale 10 hrywien.

Moneta została wykonana ze srebra próby 999, waży 31,1 grama i ma średnicę 38,6 mm. Jej wzór uzupełnia lokalne złocenie.

Na awersie przedstawiono ornament z jednego z witraży budynku NBU, a na rewersie – archistrygosza Michała. Na obwodzie umieszczono wersy z poematu Tarasa Szewczenki „Hajdamacy”.

Nakład monety wyniesie do 15 tysięcy egzemplarzy. Będzie można ją nabyć w sklepie internetowym z produktami numizmatycznymi NBU oraz w bankach będących dystrybutorami. Data rozpoczęcia sprzedaży zostanie podana w późniejszym terminie.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu nową monetę pamiątkową „Ukraińska bawełna. Morski dron „Sea Baby” o nominale 5 hrywien. Moneta ta jest poświęcona jednemu z najbardziej znanych ukraińskich kompleksów bezzałogowych, który stał się symbolem udanych operacji na Morzu Czarnym.

Narodowy Bank Ukrainy wprowadza do obiegu nową monetę pamiątkową o nominale 10 hrywien „Pamięci straconych, torturowanych lub poległych w niewoli”. Moneta ta została poświęcona uczczeniu pamięci obrońców i obrończyń Ukrainy, ochotników oraz osób cywilnych, którzy padli ofiarą rosyjskiej niewoli.

1 października Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu nową monetę pamiątkową „Pod osłoną”, poświęconą obrońcom i obrończyniom Ukrainy. Jej nominał wynosi 10 hrywien.

Czytaj nas na