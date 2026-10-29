NBU obniżył oficjalny kurs dolara i euro na dzień 30 października 2026 r.

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs walut na piątek, 30 października. Dolar i euro nadal tracą na wartości w stosunku do hrywny. Nowe kursy będą określać oficjalną wartość walut amerykańskiej i europejskiej na ten dzień. Jednocześnie w opublikowanym komunikacie nie podano konkretnych wartości kursów ani czynników wpływających na stabilność hrywny.

Kursy walut NBU

Na piątek, 30 października, NBU ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,52 hrywny. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym waluta amerykańska straciła na wartości o 7 kopiejek – w czwartek, 29 października, jej kurs wynosił 45,59 hrywny.

Oficjalny kurs euro na 30 października ustalono na poziomie 50,67 hrywny. W ciągu dnia waluta europejska straciła 9 kopiejek, a dzień wcześniej jej kurs wynosił 50,76 hrywny.

Co powstrzyma rynek walutowy przed gwałtownymi wahaniami w listopadzie

Dyrektor departamentu rynków finansowych i działalności inwestycyjnej „Globus Banku” Taras Lesowy w komentarzu dla RBC-Ukraina powiedział, że głównym stabilizatorem rynku walutowego pozostanie Narodowy Bank Ukrainy. Organ regulacyjny będzie sprzedawał walutę ze swoich rezerw, aby powstrzymać nadmierny popyt.

Na początku października rezerwy międzynarodowe NBU wynosiły 47,1 mld dolarów. Według eksperta kwota ta wystarczy na około cztery miesiące importu.

Ponadto do końca roku Ukraina spodziewa się otrzymać jeszcze około 27 mld dolarów pomocy międzynarodowej.

Według oceny Lesowego dostępność rezerw, wsparcie partnerów międzynarodowych oraz działania Narodowego Banku Ukrainy powinny pomóc w powstrzymaniu znacznych wahań na rynku walutowym.

Informuje o tym NBU.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny krach: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursem walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki — NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi utrzymać kurs: ekonomista Oleg Pendzin.

Oficjalne kursy dolara i euro spadły 29 października

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