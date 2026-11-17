Niemcy przeznaczą 300 mln dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w ramach inicjatywy PURL. Kraj ten dołącza do nowego pakietu pomocy wraz z Norwegią. Główny nacisk zostanie położony na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Jak powiedział, Ukrainę czeka szczególnie trudna zima, ponieważ Rosja nadal atakuje infrastrukturę energetyczną, w szczególności obiekty zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną.

Pistorius podkreślił, że rosyjskie wojska nasilają naloty na ukraińskie miasta i infrastrukturę. Dlatego partnerzy międzynarodowi muszą nadal operatywnie dostarczać Ukrainie środki obrony przeciwlotniczej.

„Ukrainę czeka wyjątkowo ciężka zima. Rosja już teraz robi wszystko, co w jej mocy, i będzie nadal niszczyć ukraińską infrastrukturę wodociągową, elektroenergetyczną oraz systemy zaopatrzenia w energię” – oświadczył minister.

Według Pistoriusa Niemcy wraz z Norwegią dołączają do kolejnego pakietu w ramach inicjatywy PURL, która przewiduje zakup amerykańskiego uzbrojenia dla ukraińskiej armii.

„To już piąty pakiet, do którego dołącza Niemcy. Tym razem przeznaczamy 300 milionów dolarów amerykańskich” – poinformował.

Główna część nowego pakietu zostanie przeznaczona na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W szczególności chodzi o pociski kierowane do przeciwlotniczych systemów rakietowych Patriot.

Ponadto Niemcy dostarczą:

systemy obrony przeciwlotniczej IRIS-T oraz pociski do nich;

nowe radary do kontroli przestrzeni powietrznej;

amunicję do myśliwców F-16;

drony.

Berlin pracuje również nad integracją pocisków IRIS-T z systemami obrony przeciwlotniczej NASAMS, dostarczanymi przez Norwegię.

Minister obrony Niemiec podkreślił konieczność dalszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy ze strony europejskich partnerów.

„Wsparcie dla Ukrainy nie jest działaniem charytatywnym” – oświadczył Pistorius.

Według niego pomoc dla Ukrainy jest ważna nie tylko z punktu widzenia solidarności, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa całej Europy.

Podkreślił również, że Niemcy i Ukraina są partnerami strategicznymi. Jednocześnie kraje europejskie analizują ukraińskie doświadczenia w prowadzeniu działań bojowych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii wojskowych.

Oświadczył to niemiecki minister obrony Boris Pistorius przed posiedzeniem Rady UE 17 listopada.

Ponadto Niemcy przeznaczą Ukrainie dodatkowe 200 mln euro na pomoc zimową. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskich ataków, a także na zapewnienie dostaw energii elektrycznej, ogrzewania i wody. Osobno finansowane będą usługi medyczne, szkoły, przedszkola oraz przygotowanie ukraińskich miast do nadejścia mrozów.

Niemcy nie mogą już przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zapasy w tym kraju zostały wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

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