Norweski poseł Peter Frelich wraz z organizacją Fritt Ukraina nielegalnie przetransportował na Ukrainę drony wyposażone w kamery termowizyjne. Polityk uzasadnił swoją decyzję opóźnieniami na granicy i oświadczył, że nie żałuje tego naruszenia. W związku z tym rząd norweski musiał zmienić przepisy, które obowiązywały jeszcze od lat 50.

Norweska służba celna zatrzymała partię dronów na podstawie przepisów uchwalonych jeszcze w latach 50.

Przestarzałe przepisy zabraniały swobodnego wywozu sprzętu z kamerami termowizyjnymi bez specjalnych zezwoleń.

Po zatrzymaniu ładunku Peter Frelich natychmiast zwrócił się bezpośrednio do rządu Norwegii. Podkreślił, że sytuacja na froncie jest pilna, a każda zwłoka w dostawie sprzętu będzie kosztować życie ukraińskich żołnierzy.

Pomimo prawnych zakazów przedstawicielom organizacji Fritt Ukraina udało się jednak przetransportować drony z kamerami termowizyjnymi na Ukrainę. Już następnego dnia organizacja otrzymała od rządu informację o przyspieszeniu rozpatrzenia tej sprawy.

W rezultacie norwescy urzędnicy zmienili przepisy dotyczące eksportu. Od tej pory obywatele Norwegii mają prawo do oficjalnego wysyłania cywilnych dronów na Ukrainę.

Peter Frelich potwierdził, że świadomie zdecydował się na naruszenie przestarzałego prawa, aby pomóc ukraińskim obrońcom. Polityk podkreślił, że nie żałuje swojego czynu.

Źródło: Aftonbladet

Wcześniej Zełenski i premier Norwegii omówili dalsze kroki na drodze do pokoju.

Norwegia poparła również sankcje UE wobec rosyjskich banków, ropy naftowej i floty szarej strefy.

Norwegia przeznaczyła dla Ukrainy nowy pakiet pomocy finansowej. Środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowych środków obrony przeciwlotniczej.

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