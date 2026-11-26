Zdobycie nowego zawodu, przejście na pracę zdalną lub znalezienie możliwości rozwoju zawodowego – takie perspektywy otwiera przed 1000 kobiet w Ukrainie szeroko zakrojona inicjatywa edukacyjna. Inicjatywę realizuje organizacja pozarządowa „Stowarzyszenie Ambasadorek Ukrainy” we współpracy z Hillel IT School jako partnerem edukacyjnym. Wśród priorytetów działalności Stowarzyszenia znajdują się: wzmocnienie ekonomiczne kobiet, rozwój przywództwa kobiet oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, ponieważ to właśnie kobiety odgrywają dziś kluczową rolę w stabilności społeczności, gospodarce i odbudowie Ukrainy.

Uczestniczki już teraz bezpłatnie uczą się w ramach ośmiu kierunków, wśród których znajdują się IT, marketing, projektowanie, zarządzanie projektami oraz HR. Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Udział kobiet na rynku pracy: spersonalizowane i zorientowane na kwestie płci usługi w zakresie zatrudnienia” przy wsparciu partnerów międzynarodowych.

Główną cechą tych programów jest ich praktyczny charakter. Szkolenia i zajęcia praktyczne są dostosowane do przygotowania kobiet do pracy w czterech docelowych sektorach: rolnictwie, budownictwie, transporcie i logistyce oraz sektorze usług. Uczestniczki zdobywają umiejętności cyfrowe i informatyczne, które mogą wykorzystać w tych branżach, w szczególności w pracy zdalnej.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia i jakie umiejętności można zdobyć

Program jest skierowany do kobiet-weteranek, kobiet przesiedlonych wewnętrznie, kobiet z niepełnosprawnością oraz kobiet w wieku powyżej 50 lat. Szkolenie odbywa się od 1 listopada do 15 grudnia 2026 r. w trybie online, w formie zajęć na żywo z wykładowcami na platformie Zoom.

Każdy kurs obejmuje co najmniej 35 godzin ustrukturyzowanego szkolenia z praktycznymi ćwiczeniami. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestniczki otrzymają certyfikaty. Format online pozwala na udział w zajęciach z różnych regionów Ukrainy oraz na połączenie nauki z pracą i obowiązkami związanymi z opieką.

Dla uczestniczek przygotowano osiem kierunków:

IT, podstawy cyfrowe i sztuczna inteligencja — podstawy umiejętności cyfrowych oraz pracy z nowoczesnymi technologiami dla kobiet w wieku 50+ z minimalnym doświadczeniem.

SMM, sprzedaż i obsługa klienta — promocja w mediach społecznościowych, komunikacja z klientami i sprzedaż.

Zarządzanie projektami — planowanie projektów i koordynacja zespołów.

Logistyka, analityka i ewidencja danych — praktyczne umiejętności pracy z informacją, ewidencją i procesami logistycznymi, w szczególności dla sektora transportowego i rolnego.

Rekrutacja zdalna i HR – poszukiwanie kandydatów i praca z personelem w trybie zdalnym.

Projektowanie i komunikacja wizualna — tworzenie treści wizualnych oraz podstaw projektowania.

Szybki start w IT: tworzenie stron internetowych – zapoznanie się z technologiami internetowymi i tworzeniem produktów cyfrowych.

Szybki start w branży IT: QA – testowanie oprogramowania i kontrola jakości.

Wszystkie osiem programów dotyczy kompetencji cyfrowych i zadań technologicznych istotnych dla sektorów docelowych projektu. Na przykład umiejętności analityczne i księgowe można wykorzystać w logistyce i rolnictwie, zarządzanie projektami – w budownictwie, a SMM, projektowanie i obsługę klientów – w sektorze usług i innych branżach.

Celem szkoleń jest pomoc kobietom w przygotowaniu się do podjęcia pracy w tych sektorach, w tym pracy zdalnej, zmiany specjalizacji zawodowej lub skuteczniejszego wykonywania zadań zawodowych. Zdobyta wiedza może być również przydatna w rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego

Oprócz głównego programu szkoleniowego na uczestniczki czekają dodatkowe możliwości edukacyjne i zawodowe oferowane przez Stowarzyszenie Ambasadorek Ukrainy:

15 najlepszych absolwentek otrzyma stypendia na bezpłatną dalszą naukę w Hillel IT School.

Dla wszystkich ośmiu kierunków przewidziano dodatkowe wykłady z zakresu umiejętności komputerowych, cyberbezpieczeństwa, higieny cyfrowej oraz bezpiecznego korzystania ze sztucznej inteligencji.

Dla uczestniczek otwarte są kluby konwersacyjne English Speaking Clubs, służące ćwiczeniu języka angielskiego i pokonywaniu barier językowych.

Przewidziane są konsultacje zawodowe, pomoc w tworzeniu CV i portfolio, a także symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

Wszystkie absolwentki otrzymają trzy lata bezpłatnego dostępu do wydarzeń organizowanych przez Hillel IT School, poświęconych rozwojowi zawodowemu, kariery i osobistemu.

W ten sposób uczestniczki będą mogły nie tylko opanować nowe umiejętności, ale także przygotować się do poszukiwania pracy, lepiej zaprezentować swoje doświadczenie pracodawcom oraz określić dalsze kroki zawodowe.

Edukacja jako narzędzie zmian zawodowych

Dla Hillel IT School udział w projekcie to okazja, by uczynić edukację cyfrową bardziej dostępną oraz włączyć się w przygotowywanie kobiet do pracy w branżach, w których umiejętności cyfrowe stają się częścią codziennych zadań zawodowych.

„Dla wielu ukraińskich kobiet rozwój zawodowy jest ściśle powiązany z niezależnością ekonomiczną, stabilnością i możliwością dostosowania się do nowych okoliczności. Właśnie dlatego połączyliśmy praktyczne szkolenia ze wsparciem w zakresie kariery. Ważne jest, aby uczestniczki nie tylko zdobyły nową wiedzę, ale także mogły ją zastosować w konkretnej pracy – od rolnictwa i logistyki po budownictwo i sektor usług” – zauważa przedstawicielka organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie Ambasadorek Ukrainy”.

„Doskonale rozumiemy, że sama nauka nie gwarantuje zatrudnienia ani zmiany zawodu. Może jednak dać człowiekowi więcej możliwości podejmowania dalszych decyzji. Dlatego dla nas ważne jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także pomoc uczestniczkom w zrozumieniu, jak ją wykorzystać, biorąc pod uwagę własne doświadczenie i cele zawodowe. Wartość tego partnerstwa polega właśnie na takim podejściu – gdy wiedza ekspercką z zakresu edukacji łączy się ze zrozumieniem potrzeb konkretnej grupy odbiorców” – podkreślił Wadym Drumow, dyrektor generalny i współzałożyciel Hillel IT School.

Projekt „Udział kobiet na rynku pracy: spersonalizowane i zorientowane na kwestie płci usługi w zakresie zatrudnienia” jest realizowany przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie Ambasadorek Ukrainy” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, Niemiec, Polski, Estonii i Danii w ramach wielodonorowej inicjatywy Skills4Recovery, realizowanej przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH oraz Solidarity Fund PL (SFPL).

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